Латинский «Мир»: карты российской платежной системы заработали в Никарагуа

В столице Никарагуа теперь можно снимать деньги с карт российской платежной системы «Мир», рассказал «Известиям» торговый представитель РФ в латиноамериканской стране Петр Панкратов. Пока для получения наличных доступен только один банкомат, но при необходимости их поставят больше. Как Москва продвигает «Мир» за рубежом в условиях санкций — в материале «Известий».
Где снять деньги с карты «Мир» в Никарагуа
В столице Никарагуа, в Манагуа, появилась возможность снимать деньги с карт российской платежной системы «Мир». Об этом «Известиям» сообщил торговый представитель РФ в латиноамериканской стране Петр Панкратов. Таким образом республика стала третьей в регионе после Кубы и Венесуэлы, где в определенных местах заработали российские карты.
Банкомат размещен в здании «Дельта» компании Credicoop. Доступ к нему — круглосуточный. По словам Петра Панкратова, некоторые туристы уже воспользовались услугой. По мере необходимости число банкоматов, принимающих карты «Мир», увеличат, подчеркнул дипломат.
— Хотел бы высоко отметить работу никарагуанских партнеров. Они подошли к делу серьезно, старались сделать всё как можно быстрее. Специалисты оперативно получили новые компетенции и знания. По мере необходимости число банкоматов, принимающих карты «Мир», увеличат, — прокомментировал Панкратов.
О том, что Никарагуа заинтересована сотрудничать с Россией в финансовой сфере, представители республики заявляли неоднократно. Так, в сентябре 2022 года на тот момент глава минфина страны на VII Восточном экономическом форуме говорил, что готов рассмотреть использование карты «Мир» в Никарагуа. А уже в этом году на Петербургском международном экономическом форуме советник президента по инвестициям Лауреано Ортега Мурильо особо отметил, что интеграция системы «Мир» ускорит процесс дедолларизации в стране.
— Мы хотим применять платежную систему «Мир». Мы видим, какой опыт есть в этом на Кубе, и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучать наших специалистов, — сказал Лауреано Ортега Мурильо.
Никарагуа приветствует многополярность, а потому заинтересована взаимодействовать с Россией по линии БРИКС и ЕАЭС. Для страны важно получить доступ к новым механизмам платежей, говорил ранее «Известиям» президент центробанка латиноамериканской страны Леонардо Овидио Рейес Рамирес. Никарагуа намерена стать партнером БРИКС. Ожидается, что ее представители приедут на саммит объединения в Казани, но решение о составе делегации пока не принято.
В торговых отношениях России и Никарагуа заметен ощутимый прогресс. За 2023 год товарооборот вырос на 70% по сравнению с 2022-м. Из России латиноамериканская страна импортирует в основном продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности, металлы, машины и оборудование, минеральные продукты. У Никарагуа Москва закупает преимущественно продовольствие и сельскохозсырье.
Возможность снимать деньги в местной валюте потенциально увеличит российский турпоток в Никарагуа. Для россиян сейчас действует безвиз в течение 90 дней, но слишком высокие расходы на перелет снижают привлекательность направления: из-за отсутствия прямого авиасообщения билет туда-обратно обойдется минимум в 200 тыс. рублей.
Как Россия продвигает карты «Мир» за рубежом
Запуск приема карт «Мир» в Никарагуа — это важный шаг, показатель для других государств, что еще одна страна начала работать с Россией в этом направлении, подчеркнул коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он добавил: такое решение — это звоночек, что прием карт «Мир» можно развивать, например, среди участников БРИКС.
Сейчас карты «Мир» принимают также в Абхазии, Азербайджане, Армении (только в сети ВТБ), Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Таджикистане, Казахстане (в основном в сети ВТБ), на Кубе, в Лаосе, Мьянме и Южной Осетии, рассказал директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.
Проблемы с приемом карт «Мир» за границей начались еще в 2022 году, когда на Западе ужесточили санкции против России. А в феврале 2024-го оператор карты «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК) — официально попала в санкционный список США. Многие банки из стран, где ранее работал российский «пластик», прекратили его обслуживание, опасаясь вторичных рестрикций со стороны США, а также ЕС.
Турция и Узбекистан перестали работать с российскими картами в сентябре 2022-го, сообщила доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Лебедева. Платежная система Киргизии отключила работу карт «Мир» в сети своих банков-участников в апреле 2024-го, после попадания НСПК под санкции. После этого принимать российский пластик также отказались большинство кредитных организаций Армении и Казахстана, добавил заместитель гендиректора агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.
При этом неофициально карты «Мир» сейчас всё еще принимаются, например, в той же Турции — через зарегистрированные в РФ терминалы, рассказал Алексей Разумовский. По его словам, то же самое происходит, например, в ОАЭ — наклейки с информацией о возможности расплатиться российским «пластиком» есть в крупных туристических магазинах и даже некоторых отелях.
Кроме того, еще в 2023 году российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Такая схема заработала в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии — например, в Таиланде и Лаосе, писали ранее «Известия». Сейчас такое встречается только в ограниченном числе мест — в популярных ресторанах, магазинах и отелях, ориентированных на российских туристов, уточнил Александр Сараев.
Через сервис Letim пользователи также могут оформить пластиковую (с доставкой в РФ или Турцию) и виртуальную карты, чтобы оплачивать покупки в турецких интернет- и офлайн-магазинах, а также снимать наличные в банкоматах, рассказали в пресс-службе компании. Там добавили, что пополнять ее можно через СБП.
Бизнес для переводов за границу использует совсем другие способы, пояснил Алексей Разумовский. А для многих граждан, например, проблематично открывать карту иностранного банка, в том числе из-за высокой стоимости. В среднем в Казахстане ее можно оформить за 30−40 тыс. рублей. Вместе этого сейчас большинство россиян оплачивает покупки в других странах просто наличной валютой.
Активное распространение также получили карты китайской платежной системы UnionPay, которые принимают чаще, чем карты «Мир», добавил Александр Сараев из «Эксперт РА». Но UnionPay отказалась работать с крупными российским банками, оказавшимися под санкциями США, ЕС и Великобритании. Однако, по словам Ольги Лебедевой, сейчас такой пластик еще можно оформить, например, в отделениях Газпромбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка и Примсоцбанка.