Латинский «Мир»: карты российской платежной системы заработали в Никарагуа

О том, что Никарагуа заинтересована сотрудничать с Россией в финансовой сфере, представители республики заявляли неоднократно. Так, в сентябре 2022 года на тот момент глава минфина страны на VII Восточном экономическом форуме говорил, что готов рассмотреть использование карты «Мир» в Никарагуа. А уже в этом году на Петербургском международном экономическом форуме советник президента по инвестициям Лауреано Ортега Мурильо особо отметил, что интеграция системы «Мир» ускорит процесс дедолларизации в стране.