Ежегодный объем льгот в рамках налогового инвествычета составит 150 млрд рублей

«Что касается инвестиционного налогового вычета, это новый инструмент. Сейчас принято решение о том, что общий объем льгот по данному инструменту ежегодно будет составлять 150 млрд рублей. Это бессрочный инструмент, это не только на 2025 год. Он может в будущем корректироваться. Сейчас определено пять направлений отраслей. Это даст возможность уменьшать налог на прибыль», — сказал Новак.