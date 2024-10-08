Железная руда может подорожать на фоне стимулирования китайской экономики

Citi считает, что в течение следующего года или двух будет необходим пакет стимулов на сумму 10 триллионов юаней ($2,1 триллиона), что эквивалентно 10% ВВП Китая. Экономисты Citi заявляют, что это «и правдоподобно, и вероятно». Однако, если политики не оправдают ожиданий рынка, это может вызвать откат на товарных рынках, поскольку трейдеры переключатся на другие риски, такие как рецессия в США и напряженность на Ближнем Востоке.