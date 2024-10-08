Железная руда может подорожать на фоне стимулирования китайской экономики

Как сообщает Financial Review, брокер Citi с оптимизмом смотрит на перспективы рынка базовых металлов и железной руды в ближайшие недели, ожидая выгод от изменений в политике Пекина. Рынки с нетерпением ожидают брифинга Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC) во вторник днем, который будет приурочен к возвращению китайских рынков после празднования Золотой недели.
Ожидание крупного пакета государственных расходов привело к тому, что фьючерсы на железную руду поднялись выше 110 долларов за тонну, продолжая рост на 18% за предыдущие две недели. Во вторник утром фьючерсы подскочили еще на 3,5%, до 114,60 долларов, прежде чем зафиксироваться на уровне 112 долларов за тонну. Цена на медь за ночь практически не изменилась и составила 9790,30 долларов США за тонну.
Citi считает, что в течение следующего года или двух будет необходим пакет стимулов на сумму 10 триллионов юаней ($2,1 триллиона), что эквивалентно 10% ВВП Китая. Экономисты Citi заявляют, что это «и правдоподобно, и вероятно». Однако, если политики не оправдают ожиданий рынка, это может вызвать откат на товарных рынках, поскольку трейдеры переключатся на другие риски, такие как рецессия в США и напряженность на Ближнем Востоке.
В Morgan Stanley считают, что текущая цена на железную руду, превышающая 100 долларов за тонну, отражает объективные факторы. Они предполагают, что в этом году стоимость может вырасти еще больше. Аналитики отмечают, что еженедельные показатели спроса на готовую сталь, производства и маржи неуклонно растут. За последние недели запасы стали заметно уменьшились, а рост поставок замедляется.
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