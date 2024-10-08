В Красноярском крае приняли решение о введении туристического налога

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Он не коснется некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.