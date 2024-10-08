В Красноярском крае приняли решение о введении туристического налога

«Рощинский сельсовет Уярского района Красноярского края первым вводит туристический налог, который начнет действовать с 1 января 2025 года», — сообщили в агентстве, добавив, что туристический налог целесообразно вводить только на отдельных территориях, так как он взимается с коллективных классифицированных средств размещения.
Согласно решению депутатов Рощинского сельского совета, в 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026 году — 1,5%, в 2027 году — 2%, в 2028 году — 2,5%, в 2029 году — 3%.
Уярский район расположен в центральной части Красноярского края. Территория Рощинского сельсовета включает девять населенных пунктов, в том числе поселок Роща. По данным на 2022 год, на территории сельсовета проживает порядка 1,1 тыс. человек.
12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Он не коснется некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.