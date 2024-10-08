Размер ипотеки в России достиг рекорда за 11 лет

В последние месяцы средний размер ипотеки растет из-за того, что клиенты, которым нужна не очень большая сумма, стремятся избежать кредитов по высоким ставкам и заменяют их рассрочками. Влияет и перетекание сделок из регионов в столицы, где размер ипотеки и стоимость жилья выше. В регионах при этом кредиты на жилье становятся недоступными из-за невысоких доходов.