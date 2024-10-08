Нефть. Причины снижения

Что дальше? Указанный уровень выступает важным сопротивлением для актива. Ниже 200-дневной скользящей нефть торгуется с середины июля. Поэтому вполне логично, что сейчас у многих игроков рынка возникает желание зафиксировать прибыль.
Также следует отметить, что вчера индикатор RSI дневного графика подошел к зоне перекупленности.
Определить дальнейшую динамику в текущей точке довольно сложно. Котировки могут перейти как к консолидации на достигнутом уровне, так и к более глубокому снижению.
Сегодня рынок по-прежнему будет ждать ответ Израиля Ирану — однако градус напряжения с каждым днем обдумывания этого ответа снижается.
Также сегодня Управление энергетической информации США представит свой краткосрочный прогноз по рынку энергоносителей, а Американский институт нефти опубликует прогноз по недельному изменению запасов нефти в стране.
Новостной фон
∙ Министр обороны Израиля Йоав Галлант собирается в Вашингтон, поскольку страна продолжает обдумывать варианты ответа Ирану.
∙ Bloomberg считает, что в падении котировок нефти опять виноват Китай— якобы рынок ожидал еще каких-то мер стимулирования экономики, помимо тех, что уже были озвучены. Вывод — в любой непонятной ситуации виноват Китай.
∙ Новый нигерийский мега-НПЗ Данготе в ближайшие два месяца начнет принимать по 400 тыс. б/с местной нефти. Эта ситуация существенно изменит ландшафт рынка. Во-первых, страна сократит покупки импортных нефтепродуктов. Во-вторых, сократится экспорт нефти из Нигерии. В-третьих, сам завод снизит покупки американской нефти.
∙ BP отказалась от цели сократить добычу нефти и газа к 2030 году — компания сворачивает стратегию энергоперехода, чтобы вернуть доверие инвесторов.
∙ У берегов Флориды ожидается очередной ураган — «Милтон». По оценкам, экспертов он пройдет мимо основной части нефтяной инфраструктуры. Однако по крайней мере одна нефтегазовая платформа в Мексиканском заливе вчера приостановила свою работу.
∙ Индия сможет пережить перебои с поставками нефти из-за потенциальной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил в понедельник министр нефти Хардип Сингх Пури.
Фьючерсы на природный газ (NGX2024, NYMEX) снизились к зоне технического восходящего гэпа — $2,67—2,72 за MMBtu, который образовался из-за перехода рынка с контракта на контракт.
Цели коррекции видятся ниже. Ближайшая — 20-дневная скользящая средняя, $2,644, от которой актив существенно отклонился вверх.
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