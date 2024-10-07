Нефть. Саудовская Аравия поднимает цены

Сейчас котировки находятся в районе 100-дневной скользящей средней ($78,48 за баррель).
Рынок сейчас ждет новостей о дальнейшем развитии ситуации на Ближнем Востоке. Сохраняется риск повреждения объектов нефтяной инфраструктуры Ирана.
Другие события недели, которые могут оказать влияние на нефть:
08/10, вторник — EIA представит краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов, а API — прогноз по недельному изменению запасов нефти в США.
09/10, среда — публикация официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA; публикация протоколов FOMC.
10/10—11/10, четверг / пятница — индексы цен США за сентябрь.
Новостной фон
∙ Байден отговаривает Израиль от атак на нефтяную инфраструктуру Ирана.
∙ Саудовская Аравия повысила основные цены на нефть для покупателей в Азии на фоне возросшей волатильности на рынке сырой нефти.
∙ Рынок проявляет повышенный интерес бычьим опционам колл.
Фьючерсы на природный газ (NGX2024, NYMEX), похоже, сделали свой выбор. Сил пробить нисходящее сопротивления пока не хватает — котировки разворачиваются в коррекцию.
На графике просматривается свечной паттерн «Медвежьего поглощения» и небольшой нисходящий гэп. Возможна коррекция к линии зарождающегося тренда.
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