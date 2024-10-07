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Нефть. Саудовская Аравия поднимает цены

Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024, ICE Europe) продолжает восхождение наверх. Сопротивление видится на уровне 200-дневной скользящей средней ($80,5 за баррель), отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Сейчас котировки находятся в районе 100-дневной скользящей средней ($78,48 за баррель).

Рынок сейчас ждет новостей о дальнейшем развитии ситуации на Ближнем Востоке. Сохраняется риск повреждения объектов нефтяной инфраструктуры Ирана.

Другие события недели, которые могут оказать влияние на нефть:

08/10, вторник — EIA представит краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов, а API — прогноз по недельному изменению запасов нефти в США.

09/10, среда — публикация официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA; публикация протоколов FOMC.

10/10—11/10, четверг / пятница — индексы цен США за сентябрь.

Новостной фон

∙ Байден отговаривает Израиль от атак на нефтяную инфраструктуру Ирана.

∙ Саудовская Аравия повысила основные цены на нефть для покупателей в Азии на фоне возросшей волатильности на рынке сырой нефти.

∙ Рынок проявляет повышенный интерес бычьим опционам колл.

Фьючерсы на природный газ (NGX2024, NYMEX), похоже, сделали свой выбор. Сил пробить нисходящее сопротивления пока не хватает — котировки разворачиваются в коррекцию.

На графике просматривается свечной паттерн «Медвежьего поглощения» и небольшой нисходящий гэп. Возможна коррекция к линии зарождающегося тренда.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».