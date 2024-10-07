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Каким будет курс рубля 8 октября 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 8 октября в 2024 году. Вместе с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александром Шепелевым рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи начал торги понедельника в плюсе и развил рост к 2817 п., но удержаться в положительной зоне не удалось несмотря на повышение нефтяных цен и слабость рубля. Покупки могут сдерживаться ожиданиями дальнейшего подъема ключевой ставки и более продолжительного длительного периода жестких денежно-кредитных условий.

На мировых биржевых площадках преобладала слабоволатильная динамика. Неожиданно негативная статистика вышла в Германии — объем производственных заказов в Германии в августе рухнул на −5,8% м/м после роста на 3,9% в июле.

Завтра после праздничных каникул откроется китайский рынок. В США станут известны данные по торговому балансу США, EIA представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителе.

На срочном рынке Мосбиржи во вторник начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. От дивидендов очистятся акции Татнефти.

Ожидаем бокового движения индекса Мосбиржи на уровне 2775−2875 п.

Рубль начал неделю с ослабления. Биржевой юань подступал к 13,6, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 96,06 ₽ По нашим оценкам, девальвационный импульс подошел к локальному пику. Технически инвалюты перегреты, и в ближайшей перспективе можно ожидать разворота в юане, долларе и евро. Жесткий курс ДКП Банка России, резко выросший объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, возвращение цен на нефть в район $80 за баррель Brent могут поддерживать рубль. Во вторник ожидаем юань на уровне 13,2−13,6, доллар — 93−96 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».