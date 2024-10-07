Каким будет курс рубля 8 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль начал неделю с ослабления. Биржевой юань подступал к 13,6, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 96,06 ₽ По нашим оценкам, девальвационный импульс подошел к локальному пику. Технически инвалюты перегреты, и в ближайшей перспективе можно ожидать разворота в юане, долларе и евро. Жесткий курс ДКП Банка России, резко выросший объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, возвращение цен на нефть в район $80 за баррель Brent могут поддерживать рубль. Во вторник ожидаем юань на уровне 13,2−13,6, доллар — 93−96 рублей.