Экономисты рассказали, кто получит господдержку в 2025 году

Основные приоритеты в бюджете — социальные расходы, поддержка новых регионов и вложение в экономику, включая импортозамещение, создание суверенной технологической продукции, рассказал профессор-исследователь департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев. Также в бюджете не менее важное место занимают оборонные расходы. «Но это вынужденная ситуация, которая необходима стране», — отметил экономист.
Социальная поддержка граждан остается первым приоритетом бюджетной политики, подтверждая социальную направленность государственных решений, несмотря на внешние шоки, уточнила к.э.н., заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
По ее оценке, благодаря налоговой реформе в 2025 году удастся не только увеличить доходы бюджета на 12% относительно предыдущего года, но и повысить финансирование расходов. «Если в текущем году бюджетная политика характеризовалась как экспансивная, то к 2025 году мы выходим на ее нормализацию, при сохранении всех приоритетов предыдущих периодов», — пояснила она.
Среди мер, обеспечивающих поддержку граждан, нуждающихся в государственной помощи, экономист отметила индексацию пенсий работающим пенсионерам, материнского капитала, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), увеличение расходов на здравоохранение.
Социальные пенсии планируется увеличить на 14,75% с 1 апреля 2025 года, страховые пенсии — на 7,3% с 1 января 2025 года.
Ежемесячные выплаты, пособия и компенсация вырастут на 7,3% с 1 февраля 2025 года. В целом на увеличение единого пособия в рамках расходов «детского бюджета» запланировано до 4 трлн рублей. Так, в 2025 году материнский капитал на первого ребенка планируется увеличить с 631 тыс. до 646 тыс. рублей, а на второго — с 833 тыс. до 854 тыс. рублей.
Важной составляющей государственного финансовой поддержки граждан станет повышение с 2025 года МРОТ на 16,5% до 22,4 тыс. рублей. «Увеличение МРОТ позволит повысить заработную плату работников, увеличивая платежеспособный спрос», — пояснила Светлана Фрумина. В итоге вырастет заработок 4 млн россиян. Из-аз индексации выплат вырастут затраты на социальные расходы, которые по этой причине окажутся больше, чем в 2024 году, уточнил Мстислав Афанасьев.
Ипотека
В бюджете запланировано около 1,7 трлн рублей на жилищные задачи. По мнению Мстислава Афанасьева, льготная ипотека продолжится, несмотря на исчерпание лимитов в 2024 году: семейная, дальневосточная, арктическая.
«Наверняка будет ещё какая-нибудь общая ипотека, которая закончилась в июле 2024 года», — полагает экономист. Он ожидает, что правительство, риэлторы и банки введут субсидированную массовую ипотеку, иначе остановится стройка, которая сегодня продолжается за счёт объектов, которые начинали возводить в 2022—2024 годах, когда ещё работала предыдущая массовая льготная ипотека. Если остановится стройка, то, как отметил экономист, снизится ВВП, потому что строительная отрасль генерирует спрос в сопутствующих отраслях — металлургии (арматура
Уже сейчас спрос на ипотеку падает из-за дороговизны жилищных кредитов — ставки достигают 21- 22%. «Это практически запретительно для многих, и доступна такая дорогая ипотека только для населения с высокими доходами», — отметил профессор. По его оценке, сейчас на 6−9 месяцев стройка продолжится за счет прежних объектов, а потом рынок «возьмет гроссмейстерскую паузу», но неизбежно постепенно начнётся строительство новых объектов и здесь необходима господдержка, перезапуск массовой ипотеки. «Конечно, объемов бывшей массовой ипотеки мы вряд ли увидим — праздник у строителей, банков можно сказать, закончился», — предупредил экономист.
Светлана Фрумина также считает, что сохранится финансирование льготной ипотеки. Льготные программы будут адресными и включат новые направления, которые сегодня находятся на стадии обсуждения, — это ипотека работникам промышленной сферы, строительной отрасли и учреждений науки.
Автокредитование
Автолюбители продолжат получать поддержку при покупке резко подорожавших машин. «Льготное автокредитование продолжится, потому что автомобильный рынок растет, увеличивается производство и внутреннее “автовазовское”, плюс китайцы постоянно едут к нам», — отметил Мстислав Афанасьев. Поэтому, по его мнению, даже несмотря на рост реальных располагаемых доходов населения, все-таки людям надо помочь с приобретением автомобилей.
Минпромторг предлагает потратить на программу льготного автокредитования в 2025 год около 23 млрд рублей, а на льготный лизинг автомобилей — 11 млрд рублей. В действующем госбюджете утверждено 17,3 млрд рублей на возмещение банкам скидок по льготным автокредитам и 9 млрд рублей — на скидки по программам льготного лизинга.
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