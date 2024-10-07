Экономисты рассказали, кто получит господдержку в 2025 году

«Наверняка будет ещё какая-нибудь общая ипотека, которая закончилась в июле 2024 года», — полагает экономист. Он ожидает, что правительство, риэлторы и банки введут субсидированную массовую ипотеку, иначе остановится стройка, которая сегодня продолжается за счёт объектов, которые начинали возводить в 2022—2024 годах, когда ещё работала предыдущая массовая льготная ипотека. Если остановится стройка, то, как отметил экономист, снизится ВВП, потому что строительная отрасль генерирует спрос в сопутствующих отраслях — металлургии (арматура и т. д. ), производстве стройматериалов, грузоперевозках, энергетике. Правительство постарается этого не допустить.