В Госдуме назвали способ получать высокую пенсию

«Если пенсионер получает пенсию ниже, то это, как правило, социальная пенсия. То есть человек либо не работал, либо работал, но не выработал стаж. К сожалению, часто так бывает, когда человек работает в теневой занятости, получает зарплату в конверте, не набирает необходимое количество баллов, но даже в этом случае государство ему доплачивает до прожиточного минимума из федерального бюджета либо из регионального в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум по сравнению с федеральным», — объяснила собеседница «Ленты.ру».