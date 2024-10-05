Шри-Ланка вышла из состояния банкротства

В последние несколько лет Шри-Ланка переживает худший с момента обретения независимости в 1948 году финансово-экономический кризис. Он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. Общая долговая нагрузка к марту 2022 года достигала 21,6 трлн ланкийских рупий (более $58 млрд). Власти страны вели переговоры с Международным валютным фондом по оказанию помощи для выхода из кризиса.