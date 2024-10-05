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Шри-Ланка вышла из состояния банкротства

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Шри-Ланка завершила процесс реструктуризации государственного долга и вышла из состояния банкротства. Об этом сообщил экс-глава ланкийского МИД Али Сабри, опубликовавший в Х (ранее Twitter) соответствующий приказ министерства финансов, по вопросам развития экономики, национальной политики, планирования и туризма страны.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Шри-Ланка официально завершила процесс реструктуризации долга, ознаменовав выход страны из состояния банкротства, что является невероятным достижением, учитывая то, на каком этапе мы находились в апреле 2022 года», — указал Сабри, разъясняя приказ профильного ведомства.

По его словам, власти островного государства провели важнейшие экономические реформы, что способствовало восстановлению Шри-Ланки. «Завершение процесса реструктуризации долга, охватывающего двусторонний, коммерческий и местный долг, открывает перспективы достижения приемлемого уровня задолженности. По оценкам, это позволит стране сэкономить около $17 млрд и значительно облегчит финансовое положение», — отметил он.

В последние несколько лет Шри-Ланка переживает худший с момента обретения независимости в 1948 году финансово-экономический кризис. Он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. Общая долговая нагрузка к марту 2022 года достигала 21,6 трлн ланкийских рупий (более $58 млрд). Власти страны вели переговоры с Международным валютным фондом по оказанию помощи для выхода из кризиса.