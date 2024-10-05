Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

«На положительной динамике в российских акциях сказались растущие котировки нефти, слабый рубль и отрицательная резолюция Минфина на проект закона о налогах на сверхприбыль кредитных учреждений», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.
В то же время сентябрьский отчет по рынку труда США оказался значительно сильнее, чем ожидалось. «Это может быть сигналом для ФРС к более сдержанному шагу снижения процентных ставок на ближайшем заседании. Индекс доллара DXY отреагировал резким ростом выше 102 пунктов», — добавил эксперт.
Рынок акций
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились котировки ЛСР (+2,54%), акции «Совкомфлота» (+2,05%), бумаги «Интер РАО» (+1,83%), котировки «Русагро» (+1,62%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+1,43% и +1,24%). В пятницу в ряде акций проходили покупки без конкретных фундаментальных новостей.
«Акции “Татнефти” до следующего понедельника включительно также торгуются с дивидендами за первое полугодие в 38,2 ₽ на оба типа бумаг с доходностью около 5,8%. “Татнефть” отличается от других эмитентов сектора ежеквартальными выплатами», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции СПб-биржи (-2,68%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,63%), бумаги ТГК-1 (-1,38%), котировки «Русснефти» (-1,27%), акции «М. Видео» (-1,1%), бумаги ТМК (-1,07%). Акции СПб-биржи и «Сургутнефтегаза» корректировались после повышения ранее на неделе.
Прогноз на 7 октября
В начале будущей недели «БКС мир инвестиций» ожидают движения индекса Мосбиржи на уровне 2 775 — 2 875 пунктов, прогноз на будущую неделю по биржевому курсу юаня — 13−13,5 рубля, по курсу рубля к доллару — 93−95 рублей.
Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 2 750 — 2 850 пунктов, курс юаня — в диапазоне 13,3−13,7 рубля. На внебиржевом рынке доллар США прогнозируется в интервале 94−96,5 рубля, евро — в коридоре 103−105 рублей.
Понедельник — завершающий день праздничных каникул в Китае. Из статистики дня эксперты выделили объем производственных заказов в Германии за август. Последний день с дивидендами будут торговаться акции «Татнефти».