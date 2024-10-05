Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

В то же время сентябрьский отчет по рынку труда США оказался значительно сильнее, чем ожидалось. «Это может быть сигналом для ФРС к более сдержанному шагу снижения процентных ставок на ближайшем заседании. Индекс доллара DXY отреагировал резким ростом выше 102 пунктов», — добавил эксперт.