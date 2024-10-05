Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций завершал неделю в положительной зоне. По итогам основной сессии рублевый индикатор подрос на 0,8%, до 2 804,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,96%, до 931,29 пункта. Курс юаня к рублю за день снизился на 0,09%, до 13,45 рубля.

Источник: Reuters

«На положительной динамике в российских акциях сказались растущие котировки нефти, слабый рубль и отрицательная резолюция Минфина на проект закона о налогах на сверхприбыль кредитных учреждений», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.

В то же время сентябрьский отчет по рынку труда США оказался значительно сильнее, чем ожидалось. «Это может быть сигналом для ФРС к более сдержанному шагу снижения процентных ставок на ближайшем заседании. Индекс доллара DXY отреагировал резким ростом выше 102 пунктов», — добавил эксперт.

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии находились котировки ЛСР (+2,54%), акции «Совкомфлота» (+2,05%), бумаги «Интер РАО» (+1,83%), котировки «Русагро» (+1,62%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+1,43% и +1,24%). В пятницу в ряде акций проходили покупки без конкретных фундаментальных новостей.

«Акции “Татнефти” до следующего понедельника включительно также торгуются с дивидендами за первое полугодие в 38,2 ₽ на оба типа бумаг с доходностью около 5,8%. “Татнефть” отличается от других эмитентов сектора ежеквартальными выплатами», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции СПб-биржи (-2,68%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,63%), бумаги ТГК-1 (-1,38%), котировки «Русснефти» (-1,27%), акции «М. Видео» (-1,1%), бумаги ТМК (-1,07%). Акции СПб-биржи и «Сургутнефтегаза» корректировались после повышения ранее на неделе.

Прогноз на 7 октября

В начале будущей недели «БКС мир инвестиций» ожидают движения индекса Мосбиржи на уровне 2 775 — 2 875 пунктов, прогноз на будущую неделю по биржевому курсу юаня — 13−13,5 рубля, по курсу рубля к доллару — 93−95 рублей.

Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 2 750 — 2 850 пунктов, курс юаня — в диапазоне 13,3−13,7 рубля. На внебиржевом рынке доллар США прогнозируется в интервале 94−96,5 рубля, евро — в коридоре 103−105 рублей.

Понедельник — завершающий день праздничных каникул в Китае. Из статистики дня эксперты выделили объем производственных заказов в Германии за август. Последний день с дивидендами будут торговаться акции «Татнефти».