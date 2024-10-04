ТПП РФ предложила разрешить компаниям МСП использовать кредитные каникулы раз в три года

В Госдуме рассматривается проект федерального закона, согласно которому возможны льготные каникулы для субъектов МСП и самозанятых с периодичностью не чаще, чем раз в пять лет. Льготный период должен быть предоставлен по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований. К этому законопроекту ТПП РФ направила свое заключение.