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ТПП РФ предложила разрешить компаниям МСП использовать кредитные каникулы раз в три года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает установить для компаний малого и среднего бизнеса (МСП) возможность использовать кредитные каникулы раз в три года. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Источник: РИА "Новости"

«В условиях непредсказуемости внешней экономической среды и с прогнозом дальнейшего ужесточения ЦБ РФ денежно-кредитной политики на фоне роста инфляции предлагается установить возможность использования субъектами малого и среднего предпринимательства права на кредитные каникулы не один раз в пять лет, а раз в три года», — сказал Катырин, комментируя предложение.

По его словам, ТПП РФ неоднократно говорила о необходимости введения кредитных каникул для представителей МСП. «В этой связи палата концептуально поддерживает принятие обозначенного законопроекта», — заключил Катырин.

В Госдуме рассматривается проект федерального закона, согласно которому возможны льготные каникулы для субъектов МСП и самозанятых с периодичностью не чаще, чем раз в пять лет. Льготный период должен быть предоставлен по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований. К этому законопроекту ТПП РФ направила свое заключение.