Стартовал третий этап Всероссийской эстафеты Минфина России «Мои финансы»

«Эстафета “Мои финансы” имеет широкую географию. Она помогает объединить всех, кто занимается финансовым просвещение во всех регионах нашей страны. Мы видим, что этот формат востребован, и регионы активно используют его для проведения просветительских мероприятий», — заявил Павел Кадочников.