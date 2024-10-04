Стартовал третий этап Всероссийской эстафеты Минфина России «Мои финансы»

Третий этап просветительского проекта Минфина России — Всероссийской эстафеты «Мои финансы» — стартовал 4 октября в Красноярске.
Тема третьего этапа — «Ответственный кредит: как он устроен». Участники мероприятий смогут получить ответы на вопросы о том, как грамотно рассчитать свою кредитную нагрузку, осознанно выбрать подходящий кредитный продукт, использовать государственную поддержку. Этап «Ответственный кредит» продлится до конца декабря.
«Эстафета “Мои финансы” имеет широкую географию. Она помогает объединить всех, кто занимается финансовым просвещение во всех регионах нашей страны. Мы видим, что этот формат востребован, и регионы активно используют его для проведения просветительских мероприятий», — заявил Павел Кадочников.
К эстафете может присоединиться каждый житель страны — следить за анонсами и новостями эстафеты можно на странице портала моифинансы.рф и в социальных сетях проекта.
Напомним, Всероссийская эстафета «Мои финансы» пришла на смену весенним и осенним Неделям финансовой грамотности и объединяет мероприятия Минфина России, регионов и федеральных методических центров под единым брендом. Оператором эстафеты выступает НИФИ Минфина России.
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