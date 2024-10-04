Северная Корея поможет России справиться с неурожаем яблок

Одним из основных поставщиков яблок для России в январе-июле 2024 года стал Китай — из соседнего государства импортировали 22,2 тысячи тонн фруктов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года импорт вырос в 2,9 раза. При этом цены на импортируемые из Китая яблоки снизились по сравнению с прошлогодними значениями на 24,1 процента — до 904,4 доллара за тонну.