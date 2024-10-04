Производители сидра предупредили о росте цен на фоне нехватки яблок

До прошлого года рынок сидра, по словам Казакова, «динамично рос». В прошлом году он был лидером по темпам роста среди алкогольных напитков — в январе—феврале 2023 года его продажи выросли на 60% год к году. За весь 2023 год объем реализации этого напитка увеличился на 13,5%. Но после массового отравления россиян суррогатом «Мистер сидр» ситуация изменилась. В июне 2023 года более 100 жителей ряда российских регионов отравились суррогатом с метиловым спиртом, 46 из них погибли. На этом фоне продажи сидра в рознице в июне 2023 года рухнули. По итогам первого полугодия 2024 года продажи сидра увеличились, но гораздо менее значительно, чем росли раньше, — всего на 2,3%, сообщал Shopper’s.