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Минсельхоз рассчитывает на достойный урожай яблок в 2024 году

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России рассчитывает на достойный урожай яблок по итогам 2024 года, несмотря на неблагоприятные погодные явления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: Татышев-парк

«Несмотря на неблагоприятные погодные явления в виде заморозков в весенний период в ряде садоводческих регионов, в том числе производящих продукцию для переработки, в Минсельхозе России рассчитывают на достойный урожай по итогам года. Ценовая ситуация стабильная и соответствует сезонным трендам», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что по данным на 2 октября, стоимость 1 кг яблок у производителей в среднем составляет 53,3 рубля.

Согласно данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 1 октября в России собрано 0,71 млн тонн яблок с 45% площадей. «В настоящее время уборка продолжается», — отмечает министерство.

Ранее издание РБК со ссылкой на участников рынка сообщило, что российские производители сидра столкнулись с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых для выпуска напитка. В 2025 году сидр подорожает в том числе из-за нехватки яблок, отмечало издание.