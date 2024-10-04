Минсельхоз рассчитывает на достойный урожай яблок в 2024 году

«Несмотря на неблагоприятные погодные явления в виде заморозков в весенний период в ряде садоводческих регионов, в том числе производящих продукцию для переработки, в Минсельхозе России рассчитывают на достойный урожай по итогам года. Ценовая ситуация стабильная и соответствует сезонным трендам», — говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что по данным на 2 октября, стоимость 1 кг яблок у производителей в среднем составляет 53,3 рубля.
Согласно данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 1 октября в России собрано 0,71 млн тонн яблок с 45% площадей. «В настоящее время уборка продолжается», — отмечает министерство.
Ранее издание РБК со ссылкой на участников рынка сообщило, что российские производители сидра столкнулись с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых для выпуска напитка. В 2025 году сидр подорожает в том числе из-за нехватки яблок, отмечало издание.