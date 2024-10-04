Минсельхоз рассчитывает на достойный урожай яблок в 2024 году

«Несмотря на неблагоприятные погодные явления в виде заморозков в весенний период в ряде садоводческих регионов, в том числе производящих продукцию для переработки, в Минсельхозе России рассчитывают на достойный урожай по итогам года. Ценовая ситуация стабильная и соответствует сезонным трендам», — говорится в сообщении.