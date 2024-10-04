Каким будет курс рубля 7 октября 2024: прогноз эксперта

Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу юаня — 13−13,5, по курсу рубля к доллару — 93−95. Рубль способен отыграть часть позиций. Помимо чисто технического аспекта, он может воспользоваться ростом с 7 октября ежедневного объема продажи инвалюты в рамках бюджетного правила до 5,3 млрд руб. после 200 млн в сентябре. Подъем цен на нефть на острой геополитике также позитивен для рубля, правда, текущий всплеск нефтяных котировок фактически транслируется в курс с временным лагом в несколько недель. Другой важный заслон от девальвации — жесткая ДКП Банка России. Основные факторы давления — расширение бюджетного дефицита и восстановление импортных потоков при сокращении экспорта.