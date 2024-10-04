Австрийская Uniqa продала «Райффайзен лайф» и ушла из России

В марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал от RBI закрыть бизнес в России. США грозили Raiffeisen отключением от американской финансовой системы. В RBI начали работу по продаже российского Райффайзенбанка. Как рассказал «Ъ» представитель RBI, сейчас на Райффайзенбанк претендуют два крупных покупателя.