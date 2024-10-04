Австрийская Uniqa продала «Райффайзен лайф» и ушла из России

Uniqа владела 75% «Райффаейзен лайф», 25% принадлежало Райффайзенбанку. Теперь 100% долей принадлежит «Ренессанс жизнь», в группу которой входит «Ренессанс страхование», следует из данных ЕГРЮЛ. О планах продажи Uniqa и RBI рассказали в августе 2023 года. Стороны договорились не разглашать сумму сделки.
Группа «Ренессанс страхование» приобрела «Райффаейзен лайф» с инвестиционным портфелем примерно в 20 млрд руб. на начало 2024 года, сказано в сообщении пресс-службы российского страховщика. Инвестиционный портфель всей группы к концу первого полугодия достиг 192,4 млрд руб. Для клиентов «Райффаейзен лайф» сделка пройдет с сохранением условий договоров, сроков и обязательств.
В марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал от RBI закрыть бизнес в России. США грозили Raiffeisen отключением от американской финансовой системы. В RBI начали работу по продаже российского Райффайзенбанка. Как рассказал «Ъ» представитель RBI, сейчас на Райффайзенбанк претендуют два крупных покупателя.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Их осталось только двое».