В Госдуме напомнили, какие дачные постройки облагают налогом

По словам депутата, главным признаком хозяйственных построек, которые попадают под налог, является наличие прочного фундамента. О том, что на дачных участках граждан имеются зарегистрированные капитальные строения, в ФНС узнают через Росреестр.
Парламентарий напомнил, что «схожие постройки без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся, не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны».
Гаврилов уточнил, что в этой связи Росреестр тоже внес свои разъяснения. Представители ведомства считают, что если гражданин имеет на своем земельном участке постройку, которая отвечает признакам капитального объекта, строение нужно официально зарегистрировать и легализовать. После этого гражданину будут начислять налог за владение таким недвижимым имуществом, которое необходимо будет оплачивать, добавил собеседник.
Гаврилов напомнил, что по статье 407 НК РФ граждане, площадь хозпостройки которых меньше 50 кв. м, освобождаются от уплаты налога. Такой вычет предоставляется только на одно строение.
Гражданину придется ежегодно платить налог на баню, сарай, туалет, если постройка имеет фундамент, на это строение зарегистрировано право собственности в Росреестре, если у бани, сарая, летней кухни площадь составляет больше 50 квадратных метров, отметил депутат. Или, например, баня не является единственной хозпостройкой на участке, а собственник уже выбрал льготу для сарая или летней кухни, объяснил Гаврилов.
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