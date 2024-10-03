В Госдуме напомнили, какие дачные постройки облагают налогом

Гаврилов уточнил, что в этой связи Росреестр тоже внес свои разъяснения. Представители ведомства считают, что если гражданин имеет на своем земельном участке постройку, которая отвечает признакам капитального объекта, строение нужно официально зарегистрировать и легализовать. После этого гражданину будут начислять налог за владение таким недвижимым имуществом, которое необходимо будет оплачивать, добавил собеседник.