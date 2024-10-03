Стало известно, кто из россиян берет крупные микрозаймы

«Займы с выплатой в рассрочку наиболее популярны у той части населения, что получает стабильный ежемесячный доход — личный или семейный. Им проще и понятнее отчислять фиксированную сумму раз в месяц для выплаты по обязательствам. В то же время группы граждан, чей размер дохода более подвержен колебаниям, предпочитают небольшие займы “до зарплаты”, которые можно вернуть так же быстро, как и взять. Владельцы бизнеса и самозанятые нередко обращаются за заемными средствами не только на личные цели, но и нужды своего дела», — отметили аналитики.