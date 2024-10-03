Стало известно, как период охлаждения повлияет на заемщиков и банкиров

В частности, с октября 2023 года похищенные мошенниками суммы в размере до 100 тыс. рублей подлежат обязательному страховому возмещению. Если порог периода охлаждения будет 50 тыс. рублей, то возникает вопрос, должна ли выплачиваться страховка по суммам ущерба от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. «Например, у человека была возможность все обдумать и отказаться от кредита, воспользовавшись периодом охлаждения, но он все равно взял деньги и перевел их тем, кто оказался мошенниками. Уверены, что эта коллизия будет учтена и регулятором, и он сделает все, чтобы интересы граждан были максимально защищены», — прогнозирует Вениамин Каганов.