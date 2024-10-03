Стало известно, как период охлаждения повлияет на заемщиков и банкиров

Планы регулятора резко изменились. Еще недавно Эльвира Набиуллина предлагала ввести период охлаждения на выдачу кредитов от 1 млн рублей, как теперь планка резко снижена. Период охлаждения вводит паузу на несколько дней с момента одобрения кредита до его выдачи. В это время заемщик может обдумать свои действия и, если решение было принято под влиянием мошенников, остановить получение кредита.
«Мы предлагаем с миллиона рублей начать. Сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Потому что кредит за несколько минут — это конечно здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты», — поясняла Эльвира Набиуллина в феврале.
Сейчас регулятор предлагает ввести планку по кредитам от 50 тыс. рублей независимо от того, есть ли признаки мошенничества. По словам главы Центробанка, «для некоторых это и то большой кредит», а «мошенники у нас изобретательные».
«Поэтому я считаю, что нужно вводить (период охлаждения по кредитам в 50 тыс. рублей — ред.) по умолчанию, безотносительно признаков мошенничества», — отметила Эльвира Набиуллина.
Быстрые кредиты под угрозой
По мнению заместителя директора департамента риск-менеджмента АО «Свой Банк» Натальи Капраловой, возможное введение периода охлаждения имеет как положительное, так и отрицательное влияние на рынок кредитования в России. С одной стороны, это позволит кредиторам проводить более тщательную проверку заемщиков и их финансового состояния, снизить риски, связанные с мошенничеством, так как увеличивается время на выявление недобросовестных действий и проверку актуальности предоставляемых данных.
С другой стороны, введение такого периода может негативно сказаться на общем уровне кредитования, считает Наталья Капралова. Потенциальные заемщики, попадающие в ситуации, требующие срочных денежных средств, столкнутся с затруднениями в получении кредитов в краткие сроки с момента их одобрения. «Это даже может привести к тому, что часть клиентов уйдет в теневой сектор. Микрофинансовые организации также могут оказаться под давлением, — прогнозирует она. — Если введение периода охлаждения относится ко всем типам кредитов, это может снизить объемы их кредитования, так как многие клиенты обращаются именно в МФО за быстрыми займами».
В итоге, по оценке Натальи Капраловой, увеличатся сроки обработки заявок и снизится конверсия в их выдаче, что может привести к увеличению административных расходов и вообще снизить привлекательность такого кредитования.
Страховая коллизия
Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов предупредил о возможном противоречии между документами регулятора. По его мнению, если примут предложение о том, что период охлаждения будет предоставляться для кредитов в размере 50 тыс. рублей и выше, то может возникнуть определенная коллизия с Указанием Банка России № 6494-У «O минимальных (стандартных) требованиях к условиям осуществления добровольного страхования имущественных интересов при осуществлении операций с использованием электронного средства платежа» относительно обязательной суммы страхования по счетам банковских карт.
В частности, с октября 2023 года похищенные мошенниками суммы в размере до 100 тыс. рублей подлежат обязательному страховому возмещению. Если порог периода охлаждения будет 50 тыс. рублей, то возникает вопрос, должна ли выплачиваться страховка по суммам ущерба от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. «Например, у человека была возможность все обдумать и отказаться от кредита, воспользовавшись периодом охлаждения, но он все равно взял деньги и перевел их тем, кто оказался мошенниками. Уверены, что эта коллизия будет учтена и регулятором, и он сделает все, чтобы интересы граждан были максимально защищены», — прогнозирует Вениамин Каганов.
Удар по доходам банков
Это предложение регулятора позволит заметно снизить уровень мошенничества, но при этом стоит учесть, что введение слишком низкого порога суммы может крайне негативно сказаться как на заемщиках, так и на кредиторах, полагает руководитель Управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин. В частности, сократятся объемы выданных займов, поскольку заемщики, которые будут иметь достаточно времени для принятия окончательного решения, могут отказаться от уже выданного кредита, а это приведет к снижению прибыли финансовой организации.
«Кроме того, кредитные учреждения, которые привыкли к быстрому оформлению займов, могут столкнуться с необходимостью пересмотреть свою бизнес-стратегию и адаптироваться к новым условиям работы», — подчеркнул он.
Тем не менее, по мнению Сергея Игошина, период охлаждения при выдаче кредита может стать дополнительным инструментом обеспечения безопасности, особенно в ситуациях, когда речь идет о мошенничестве, основанном на методах социальной инженерии.
С одной стороны, по словам банкира, у заемщика будет возможность обдумать все последствия, проконсультироваться с родственниками, знакомыми, а самое главное, возможность отказаться от кредита, если он был взят под давлением или в случае манипуляции третьих лиц в отношении заемщика.
Эта мера может также способствовать снижению риска просроченных платежей, уменьшению вероятности судебных исков по кредитам, которые были получены в рамках взломов учетных записей клиентов как финансовых организаций, так и Госуслуг, а также повышению лояльности клиентов, в случае, если клиент будет иметь дополнительную возможность отменить выдачу кредита при необходимости, считает Сергей Игошин.
Удар по дропперам
По мнению руководителя Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольги Вяльшиной, банки уже поняли, что лучше перестраховаться и сразу заморозить подозрительную операцию, чем разбираться с претензиями клиентов, которые перевели деньги злоумышленникам, зачастую по собственной неосторожности.
«Несмотря на усилия регулятора и участников рынка, по многим параметрам финансовое мошенничество не уменьшается», — отметила она.
По данным Центра финансовой экспертизы Роскачества, злоумышленники умело используют искусственный интеллект, новые каналы связи и новостную повестку для кражи денег у населения. В последнее время злоумышленники сфокусировались на дистанционных банковских сервисах. Наибольший объем хищений зафиксирован через личные банковские карты, получив доступ к мобильному и интернет-банкингу, мошенники могут не только похитить у человека средства со счета, но и оформить на него кредит.
Переводы в пределах 50 тысяч рублей бесплатны и постоянны среди всех потребителей, и эти суммы переводить мошенникам проще всего, пояснила Ольга Вяльшина. Поэтому чаще всего такие переводы жертвы совершают под воздействием методов социальной инженерии, когда психологические уловки (телефонные разговоры, знание слабых мест жертв) вынуждает людей добровольно переводить денежные средства или раскрывать банковские сведения.
«Поэтому необходим период охлаждения на 50 тыс. рублей, чтобы предотвратить необдуманные переводы, помешать схеме разделения сумм, которые используют дроперы. Уменьшение сумм периода охлаждения вполне обосновано», — считает Ольга Вяльшина.
По ее мнению, данный период никак не должен отражаться на кредитной истории, а если у кредитных организаций или МФО будут вопросы, то им можно будет предоставить письмо-пояснение о причине заморозке тех или иных средств.
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