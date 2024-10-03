Средний бюджет на покупку нового жилья в Москве достиг максимума за год

Столичный Росреестр публикует данные, согласно которым с января по август 2024 года бюджет покупки увеличился на 21,3% — на 3,6 млн рублей. Еще в январе средняя сумма покупки равнялась 16,9 млн рублей, а уже в марте цена сделки возросла до 19,2 млн рублей. Об этом пишет РБК-Недвижимость.