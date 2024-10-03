Средний бюджет на покупку нового жилья в Москве достиг максимума за год

Столичный Росреестр публикует данные, согласно которым с января по август 2024 года бюджет покупки увеличился на 21,3% — на 3,6 млн рублей. Еще в январе средняя сумма покупки равнялась 16,9 млн рублей, а уже в марте цена сделки возросла до 19,2 млн рублей. Об этом пишет РБК-Недвижимость.
Второй квартал 2024 года охарактеризовался временным снижением цен. Так, в июне средняя сумма сделки снизилась до 17 млн рублей. Причиной стало увеличением предложения квартир небольшой площади. Средняя площадь приобретаемого жилья сократилась, вместе с ней пошли вниз и цены. Снижение оказалось кратковременным — уже в июле цены подросли, а в августе — обновили годовой максимум.
Аналитики утверждают, что существенно повлияли на ситуацию на рынке недавний запрет на проектирование квартир площадью менее 28 квадратных метров, а также высокая текущая стоимость недвижимости. Именно эти факторы остаются ключевыми в динамике спроса на жилые помещения в 2024 году.
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