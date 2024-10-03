Рынок нефти оценивает риски Ближнего Востока

Сегодня рынок взвешивает последствия возможного ответа Израиля. Аналитики рассчитывают объемы выпадающего экспорта в случае возможных ударов по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана.
Новостной фон
∙ Израиль планирует отомстить Ирану — президент США Джо Байден предостерегает от атак на ядерные объекты страны.
∙ Страны усиливают эвакуацию своих граждан из Ливана.
∙ По расчетам Citigroup, удар по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Если пострадает второстепенная инфраструктура, то потери составят 300−450 тыс. б/с.
∙ Агентство Bloomberg опубликовало карту энергетических объектов Ирана (трубопроводы, НПЗ, хранилища и месторождения), по которым может быть нанесен удар.
∙ Вчера резко возросло число бычьих колл-опционов. Отчасти этот рост связан с закрытием ранее открытых коротких позиций.
∙ Морские поставки нефти сокращаются 4-й месяц подряд. В сентябре эту динамику усилила нефтяная блокада Ливии.
∙ ОПЕК опровергла статью WSJ о том, что Саудовская Аравия заявила, что цены на нефть могут упасть до $50.
∙ По мнению ряда аналитиков, у ОПЕК+ достаточно резервных мощностей, чтобы смягчить шок от возможного сокращения поставок со стороны Ирана.
∙ Экспорт нефти из Венесуэлы в сентябре упал на 9%. Причина — отключения электроэнергии и простой оборудования.
∙ Иран, Казахстан и Россия в сентябре выполнили все договоренности в рамках ОПЕК+.
∙ Запасы нефти в США неожиданно выросли почти на 4 млн баррелей.
Техническая картина во фьючерсах на природный газ в понедельника остается неизменной. Актив все еще торгуется под сопротивлением.
Сегодня Управление энергетической информации США обновит еженедельные данные по рынку природного газа, что, вероятно, придаст фьючерсам какой-то импульс — либо для пробоя сопротивления, либо для разворота в коррекцию.
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