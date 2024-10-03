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Каким будет курс рубля 4 октября 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал торги четверга нисходящей коррекцией под 2750 п. по индексу Мосбиржи, хотя рубль был слаб, а цены на нефть росли, отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: РИА "Новости"

Одной из причин ухудшения настроений могли стать опасения по поводу перспектив ДКП. Минфин повысил оценку дефицита до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с текущих 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. В свете этого повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ становится более реальным сценарием.

В то же время сегодня СМИ сообщили, что министерство финансов подготовило отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков. Это приободрило инвесторов. В плюс вернулись тяжеловесы — акции «Сбера» и «Газпрома». В положительную зону выбрался и индекс Мосбиржи.

Завтра внимание рынков будет приковано к сентябрьскому отчету по рынку труда США. Его данные важны для понимания дальнейших шагов ФРС в части денежно-кредитной политики. На российском рынке завтра будет последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Делимобиля и НКХП за I полугодие 2024 г.

Как правило, в конце недели покупательская активность снижена. Завершение торгов пятницы выше 2800 п. по индексу Мосбиржи будет благоприятным сигналом.

Рубль сегодня оставался слабым. Юань на Мосбирже в моменте дотянулся до 13,56 рублей, официальный курс рубля к доллару на завтра повышен ЦБ до 95 рублей. Факторы давления доминируют — это и восстановление импорта при сокращающемся экспорте, и острая геополитика, и расширение бюджетного дефицита. Минфин повысил оценку дефицита до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с текущих 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025−2027 гг. На наш взгляд, вскоре можно ожидать стабилизации курсов, а затем и некоторой коррекции инвалют. С 7 октября ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила вырастет до 5,3 млрд руб. после символических 0,2 млрд в сентябре. Кроме того, накапливается эффект от высокой ключевой ставки. В конце недели юань может торговаться на уровне 13,3−13,7, доллар может тестировать значения выше 95.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».