Каким будет курс рубля 4 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня оставался слабым. Юань на Мосбирже в моменте дотянулся до 13,56 рублей, официальный курс рубля к доллару на завтра повышен ЦБ до 95 рублей. Факторы давления доминируют — это и восстановление импорта при сокращающемся экспорте, и острая геополитика, и расширение бюджетного дефицита. Минфин повысил оценку дефицита до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с текущих 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025−2027 гг. На наш взгляд, вскоре можно ожидать стабилизации курсов, а затем и некоторой коррекции инвалют. С 7 октября ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила вырастет до 5,3 млрд руб. после символических 0,2 млрд в сентябре. Кроме того, накапливается эффект от высокой ключевой ставки. В конце недели юань может торговаться на уровне 13,3−13,7, доллар может тестировать значения выше 95.