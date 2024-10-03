Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний России

Замыкает тройку лидеров Ozon с чистым убытком в размере 42,7 млрд рублей за 2023 год. Как пишет журнал, убыток компании снизился на 27% в связи с ростом валовой прибыли и отсутствием разовых расходов. Отмечается, что помимо инвестиций в складскую инфраструктуру и затрат на привлечение клиентов причиной убытков также стала высокая инфляция труда. Так, по итогам 2024 года, убыток Ozon может вновь увеличиться — в связи с повышением ключевой ставки Центрального банка процентные расходы компании только в первом полугодии выросли в два с лишним раза, до 21,7 млрд рублей.