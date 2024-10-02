В Госдуме напомнили россиянам про важные налоговые даты октября

«До 20 октября всем собственникам квартир, домов, автомобилей и земельных участков должно поступить уведомление об уплате налогов за предыдущий год. Если вы ранее пользовались личным кабинетом на сайте ФНС, то уведомление будет направлено туда. В противном случае, вы получите его по почте. Если вы не получили уведомление до 20 октября, лучше обратиться с запросом через личный кабинет на сайте ФНС или лично посетить налоговую инспекцию. В это же время вам может прийти уведомление о необходимости доплаты НДФЛ за прошлый год. Такая информация может быть включена в уведомление об имущественных налогах», — объяснил он.