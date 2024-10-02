Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников

В России в первом полугодии 2024-го обнаружили 368 тыс. нелегально занятых работников, сообщили «Известиям» в Роструде. Несмотря на меры властей по борьбе с неформальной занятостью, цифры остаются сопоставимыми с теми, что были в прошлом году. Люди продолжают работать в «серую» из-за стремления получить больше денег «в конверте». К этому подталкивает и дефицит кадров: гражданам выгоднее иметь дополнительный доход, скрывая его от основного работодателя. Однако тогда они лишаются господдержки — должного уровня больничных, выплат по уходу за ребенком и пенсионных отчислений. Поможет ли улучшить ситуацию реестр недобросовестных работодателей — в материале «Известий».