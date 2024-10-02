Суд в РФ арестовал $372 млн на счетах американских банков по иску к Украине

В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы сразу нескольких немецких банков. Заморожены средства и активы, принадлежавшие Deutsche Bank, Unicredit Bank и Commerzbank, суммарно почти на €800 млн. Суд также обязал банки выплатить ООО «Русхимальянс» неустойку, которая была начислена к сумме основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый день просрочки. Кредитные организации выступали гарантами в сделке с немецкой компанией Linde, она должна была поставить оборудование на строящийся завод по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге.