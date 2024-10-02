Суд в РФ арестовал $372 млн на счетах американских банков по иску к Украине

Обеспечительные меры были приняты в связи с иском Генпрокуратуры 1 октября к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», а также к вышеупомянутым банкам.
Источник «РИА Новости», знакомый с содержанием иска, сообщает, что истец требует признать действия ответчиков по изъятию активов «Международного резервного банка» (МРБ; бывшая дочерняя компания Сбербанка на Украине) нарушающими права и законные интересы России и взыскать с них такую же сумму — $372 млн (более 34,7 млрд руб. по текущему курсу), которые принадлежали МРБ и находились на его корреспондентских счетах в указанных банках.
В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы сразу нескольких немецких банков. Заморожены средства и активы, принадлежавшие Deutsche Bank, Unicredit Bank и Commerzbank, суммарно почти на €800 млн. Суд также обязал банки выплатить ООО «Русхимальянс» неустойку, которая была начислена к сумме основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый день просрочки. Кредитные организации выступали гарантами в сделке с немецкой компанией Linde, она должна была поставить оборудование на строящийся завод по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге.