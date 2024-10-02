Спрос и отчисления: как Россия справляется с падением цен на нефть

Россия в состоянии пережить любые цены на нефть, в том числе длительный период ее низкой стоимости, сказал зампред кабмина Александр Новак в интервью Al Arabiya. В экспертном сообществе «Известиям» заявили, что до конца текущего года цена на нефть марки Brent восстановится примерно до $80 и при отсутствии существенных макроэкономических и финансовых шоков будет держаться на этом уровне в среднесрочной перспективе. Как США, Китай и ОПЕК влияют на стоимость сырья и насколько российский бюджет зависим от колебаний на рынке — в материале «Известий».