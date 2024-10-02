Россиянам назвали «подводные камни» при покупке взятого в ипотеку жилья

Кроме того, если заемщик попытается продать квартиру без согласия банка, Росреестр может отказать в регистрации права собственности. Если банк участвует в сделке, риски для покупателя снижаются. Но проблемы могут возникнуть, если для покупки недвижимости оформляется новая ипотека. Например, банк может просто отказать в выдаче кредита или не одобрить покупку квартиры, которая находится в залоге у другого кредитора. Если покупатель к этому моменту уже внес аванс, он рискует потерять деньги.