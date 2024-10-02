Прогрессивный НДФЛ пополнит федеральный бюджет. Мониторинг налогов

Кроме расширения прогрессивной шкалы НДФЛ, на увеличении поступлений этого налога в 2025 году скажется общий рост зарплат в экономике, ожидающийся на фоне высокой инфляции. Также на рост сборов повлияет высокая ключевая ставка Центробанка, от которой напрямую зависят ставки по банковским вкладам. По оценке Минфина, федеральный бюджет от НДФЛ с выплачиваемых банками процентных доходов по вкладам граждан в 2025 году получит 252 млрд руб. налога — после 109 млрд руб. в 2024-м. Кроме того, сборы налога на дивиденды, превышающие 2,4 млн руб. в год, вырастут с 87 млрд руб. в 2024 году до 120 млрд в 2025-м.