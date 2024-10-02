Объявление следует: банки начинают завоевывать рекламный рынок

Банковские экосистемы начинают конкурировать с традиционными игроками на рекламном рынке, открывая собственные площадки для рекламодателей. Первым собственную рекламную платформу планирует внедрить Т-Банк. Кроме приложения кредитной организации, реклама появится в сервисе «Кошелек», «Долями», витринах лайфстайл-сервисов, журнале «Т-Ж» и других медиаресурсах. Общая аудитория — 50 млн человек. По объему бюджетов на онлайн-рекламу Т-Банк уже входит в пятерку крупнейших агентств, а объем накопленных данных о транзакциях клиентов может сделать рекламу в банковских сервисах более эффективной для бизнеса и приведет к тому, что банки станут полноценными участниками рекламного рынка, считают эксперты. Однако реакция потребителей будет зависеть от формы такой рекламы — будет ли она ненавязчива и полезна.