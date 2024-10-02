Нефть. Манипуляции Brent, докеры и заявка на лонг

Мало кто знает, насколько далеко может зайти эта ситуация. Однако есть риск повреждения нефтехранилищ и перекрытия важных для мировой торговли узких мест. В первую очередь речь идет об Ормузском проливе, который обеспечивает порядка 30% мировых поставок нефти. Два других выхода из региона — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив — тоже не отличаются безопасностью и широкой проходимостью. Последний так вообще переводится с арабского как «Врата слез».