Нефть. Манипуляции Brent, докеры и заявка на лонг

Мало кто знает, насколько далеко может зайти эта ситуация. Однако есть риск повреждения нефтехранилищ и перекрытия важных для мировой торговли узких мест. В первую очередь речь идет об Ормузском проливе, который обеспечивает порядка 30% мировых поставок нефти. Два других выхода из региона — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив — тоже не отличаются безопасностью и широкой проходимостью. Последний так вообще переводится с арабского как «Врата слез».
Для нефтяных цен, как бы кощунственно это ни звучало, ситуация несет большой позитив. Нефтетрейдеры могут заблаговременно начать закладывать указанные выше риски в стоимость актива.
С точки зрения технического анализа, Brent (фьючерс BRNZ24, ICE Europe) подает сигнал о возможном большом лонге. Вчера котировки протестировали на прочность нижнюю границу блока консолидации $70−72 за баррель. Результатом стало формирование разворотной фигуры «Двойного дна». Фигура будет считаться подтвержденной при закреплении котировок выше $75,2 за баррель. Сегодня цена уже пытается реализовать этот сценарий. Техническая цель в таком случае — $80,59 за баррель — уровень 200-дневной скользящей средней.
В случае если пройти сопротивление не получится, котировки рискуют вновь откатиться в блок $70−72.
Индикатор RSI на дневном графике сформировал «бычью дивергенцию».
Техническая картина во фьючерсе на Мосбирже (BR-11.24), который следует за европейским аналогом, в целом такая же. Но сопротивление находится чуть выше — $75,9, а цель роста — $81,13, 200-дневная скользящая средняя.
Если говорить о других событиях недели, то вчера Американский институт нефти отчитался об очередном недельном снижении запасов в стране. Сегодня эту информацию подтвердят или опровергнут официальные данные Управления энергетической информации США.
Поддержку нефти оказывают также последствия прошедшего урагана «Элен» и забастовка докеров в США, что останавливает примерно половину морских перевозок страны.
Статистика промышленной активности в США и Китае, опубликованная на этой неделе, пока оставляет желать лучшего — активность остается низкой. Однако этот фактор может подвигнуть ФРС к более быстрому снижению ставок, что в долгосрочной перспективе позитивно для цен сырьевых товаров.
На сегодня запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В отличие от больших заседаний картеля, которые случаются раз в полгода, данные встречи обычно проходят без лишнего шума. Согласно источникам Reuters, никаких изменений в действующую политику ОПЕК+ на этой неделе принято не будет. Однако рынок от сюрпризов не застрахован.
Новостной фон
∙ Израиль расширяет свое присутствие в Ливане.
∙ Нефтетрейдеры нашли лазейку для манипулирования ценой Brent — об этом эксклюзивно сообщает издание Reuters. В последние месяцы некоторые партии нефти, которые торговались через систему Platts, так и не прибыли. При этом цены на данные партии фиксируются в системе и могут влиять на динамику бенчмарка.
∙ ОПЕК+ вряд ли изменит политику добычи на сегодняшнем заседании мониторингового комитета.
∙ Россия в октябре может нарастить отгрузку нефти в западных портах на 3% в месячном выражении. Причина — местные НПЗ увеличат объемы переработки лишь незначительно, несмотря на завершение сезона техобслуживания.
∙ Аналитики, опрошенные Reuters, снижают свой прогноз цен на нефть 5-й месяц подряд. Они ожидают среднее значение Brent в 2024 года на уровне $81,52. Предыдущий прогноз — $82,86. Причина изменения прогноза — ожидание более слабого спроса на фоне возвращения на рынок части баррелей ОПЕК+ с декабря.
∙ Докеры Восточного побережья США и побережья Мексиканского залива вчера начали крупнейшую за последние 50 лет забастовку. Они добиваются повышения заработной платы.
∙ Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи завил, что ОПЕК+ исполняет благородную миссию по балансировке рынка нефти, даже если речь идет о потере части доли рынка. «Я хотел бы, чтобы вы представили мир без этой группы. Мы были бы в хаосе», — сказал Мазруи.
Во фьючерсах на природный газ США также просматривается заявка на большой лонг. Однако для этого необходимо преодолеть сопротивление на $2,95−3 за MMBtu. При этом актив уже выглядит довольно перегретым, что повышает риск локальной коррекции.
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