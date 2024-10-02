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Нефть. Манипуляции Brent, докеры и заявка на лонг

Нефть марки Brent вчера перешла к активному росту на факте расширения эскалации на Ближнем Востоке — в конфликт втягивается все больше стран, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Мало кто знает, насколько далеко может зайти эта ситуация. Однако есть риск повреждения нефтехранилищ и перекрытия важных для мировой торговли узких мест. В первую очередь речь идет об Ормузском проливе, который обеспечивает порядка 30% мировых поставок нефти. Два других выхода из региона — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив — тоже не отличаются безопасностью и широкой проходимостью. Последний так вообще переводится с арабского как «Врата слез».

Для нефтяных цен, как бы кощунственно это ни звучало, ситуация несет большой позитив. Нефтетрейдеры могут заблаговременно начать закладывать указанные выше риски в стоимость актива.

С точки зрения технического анализа, Brent (фьючерс BRNZ24, ICE Europe) подает сигнал о возможном большом лонге. Вчера котировки протестировали на прочность нижнюю границу блока консолидации $70−72 за баррель. Результатом стало формирование разворотной фигуры «Двойного дна». Фигура будет считаться подтвержденной при закреплении котировок выше $75,2 за баррель. Сегодня цена уже пытается реализовать этот сценарий. Техническая цель в таком случае — $80,59 за баррель — уровень 200-дневной скользящей средней.

В случае если пройти сопротивление не получится, котировки рискуют вновь откатиться в блок $70−72.

Индикатор RSI на дневном графике сформировал «бычью дивергенцию».

Техническая картина во фьючерсе на Мосбирже (BR-11.24), который следует за европейским аналогом, в целом такая же. Но сопротивление находится чуть выше — $75,9, а цель роста — $81,13, 200-дневная скользящая средняя.

Если говорить о других событиях недели, то вчера Американский институт нефти отчитался об очередном недельном снижении запасов в стране. Сегодня эту информацию подтвердят или опровергнут официальные данные Управления энергетической информации США.

Поддержку нефти оказывают также последствия прошедшего урагана «Элен» и забастовка докеров в США, что останавливает примерно половину морских перевозок страны.

Статистика промышленной активности в США и Китае, опубликованная на этой неделе, пока оставляет желать лучшего — активность остается низкой. Однако этот фактор может подвигнуть ФРС к более быстрому снижению ставок, что в долгосрочной перспективе позитивно для цен сырьевых товаров.

На сегодня запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В отличие от больших заседаний картеля, которые случаются раз в полгода, данные встречи обычно проходят без лишнего шума. Согласно источникам Reuters, никаких изменений в действующую политику ОПЕК+ на этой неделе принято не будет. Однако рынок от сюрпризов не застрахован.

Новостной фон

∙ Израиль расширяет свое присутствие в Ливане.

∙ Нефтетрейдеры нашли лазейку для манипулирования ценой Brent — об этом эксклюзивно сообщает издание Reuters. В последние месяцы некоторые партии нефти, которые торговались через систему Platts, так и не прибыли. При этом цены на данные партии фиксируются в системе и могут влиять на динамику бенчмарка.

∙ ОПЕК+ вряд ли изменит политику добычи на сегодняшнем заседании мониторингового комитета.

∙ Россия в октябре может нарастить отгрузку нефти в западных портах на 3% в месячном выражении. Причина — местные НПЗ увеличат объемы переработки лишь незначительно, несмотря на завершение сезона техобслуживания.

∙ Аналитики, опрошенные Reuters, снижают свой прогноз цен на нефть 5-й месяц подряд. Они ожидают среднее значение Brent в 2024 года на уровне $81,52. Предыдущий прогноз — $82,86. Причина изменения прогноза — ожидание более слабого спроса на фоне возвращения на рынок части баррелей ОПЕК+ с декабря.

∙ Докеры Восточного побережья США и побережья Мексиканского залива вчера начали крупнейшую за последние 50 лет забастовку. Они добиваются повышения заработной платы.

∙ Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи завил, что ОПЕК+ исполняет благородную миссию по балансировке рынка нефти, даже если речь идет о потере части доли рынка. «Я хотел бы, чтобы вы представили мир без этой группы. Мы были бы в хаосе», — сказал Мазруи.

Во фьючерсах на природный газ США также просматривается заявка на большой лонг. Однако для этого необходимо преодолеть сопротивление на $2,95−3 за MMBtu. При этом актив уже выглядит довольно перегретым, что повышает риск локальной коррекции.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».