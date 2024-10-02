Минфин предложил не присоединяться к глобальному минимальному налогу

РСПП в 2021 году (то есть до введения масштабных антироссийских санкций) указывал на нецелесообразность отказа России от участия в глобальной налоговой реформе, поскольку российские группы компаний все равно попадут под ее действие в других странах своего присутствия, в том числе на уровне зарубежных холдингов. Но тогда не учитывалась потенциальная еще худшая альтернатива, при которой Россия со своей стороны присоединилась бы к Pillar 2, а западные страны продолжали бы вести себя по отношению к российским транснациональным холдингам, как если Россия не участвует в глобальной реформе.