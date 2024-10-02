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Минфин отслеживает долговую нагрузку госкомпаний на фоне высокой ставки

По словам замглавы министерства Владимира Колычева, системной проблемы в этом вопросе у государственных организаций нет.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России регулярно отслеживает долговую нагрузку крупных госкомпаний на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ, сообщил на комитете по финансовому рынку Госдумы замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

«По самим госкомпаниям, действительно, есть несколько правительственных поручений. Мы отслеживаем долговую нагрузку регулярно по перечню наиболее крупных госкомпаний», — сказал Колычев.

«Есть отдельные сектора, где объективно денежные потоки снизились в последние годы, в том числе это связано с санкциями, с разрывом отношений с традиционными нашими партнерами в Европе. И там действительно могут возникать вопросы с долговой нагрузкой», — подчеркнул Колычев, отметив, что отдельные решения обсуждаются и принимаются по конкретным компаниям.

Он также добавил, что системной проблемы с долговой нагрузкой госкомпаний нет.