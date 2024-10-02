Минфин отслеживает долговую нагрузку госкомпаний на фоне высокой ставки

«Есть отдельные сектора, где объективно денежные потоки снизились в последние годы, в том числе это связано с санкциями, с разрывом отношений с традиционными нашими партнерами в Европе. И там действительно могут возникать вопросы с долговой нагрузкой», — подчеркнул Колычев, отметив, что отдельные решения обсуждаются и принимаются по конкретным компаниям.