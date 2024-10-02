Генпрокуратура требует взыскать с банков США порядка 34,5 млрд рублей в пользу Сбера

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России подала иск о взыскании со счетов двух американских банков порядка 34,5 млрд рублей в счет возмещения замороженных ими средств украинской дочки Сбербанка. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому надзорному ведомству.
По его словам, речь идет о находящихся в России средствах The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, которые заморозили на своих счетах более $370 млн находящегося на Украине «Международного резервного банка», являвшегося дочкой Сбербанка с 2007 года. «На корреспондентских счетах “МР банка” в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank находилось в общей сложности $371 млн 961 тыс. 635,39», — отметил источник.
В поданном заместителем генпрокурора РФ иске в Арбитражный суд Московской области он требует признать право собственности Сбербанка на средства «МР Банка» — $121 172 000 в JP Morgan Chase Bank и $250 789 000 в The Bank of New York Mellon и возместить ущерб в пользу Сбербанка с находящихся в России счетов этих американских банков. «На The Bank of New York Mellon в АО КБ “Ситибанк” открыто два счета на сумму 6,255 млрд рублей, на JP Morgan Chase Bank — два счета в ООО КБ “Дж. П. Морган банк интернешнл” на 87 млрд 197 млн рублей», — отметил источник. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба Сбербанку взыскать всю сумму со счетов The Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков, — 93,452 млрд рублей.
Запрет на вывод капитала «МР банка».
После того как в марте 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины установил запрет на вывод капитала «МР банка» за пределы Украины, а 25 февраля 2022 года Нацбанк Украины отозвал у него лицензию и в банке ввели внешнее управление, исключив из процедуры Сбербанк, он утратил право собственности и лишился контроля над своей дочкой. В мае 2022 года СНБО Украины принял решение о передаче всех ценных бумаг и имущества «МР банка» Национальному фонду инвестиций Украины.
В свою очередь The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, которые в начале 2022 года прекратили банковскую и инвестиционную деятельность в России, присоединившись к антироссийским санкциям, не вернули средства Сбербанку как законному собственнику.
Использование российского имущества
Как отмечается в иске, органы власти США намерены передать российское имущество, включая замороженные активы Сбербанка и средства «МР банка», для их использования против безопасности Российской Федерации. Конгрессом США в апреле 2024 года принят законопроект, регламентирующий внесудебный порядок такой передачи. «При этом эти два американских банка выступают учредителями и спонсорами крупнейших корпораций — General Dynamics Corporation, Lockheed Martin, Raytheon Technologies — производителей и поставщиков оружия и военной техники для украинских националистических батальонов, которые продолжают террористическую деятельность против Российской Федерации и ее населения», — отмечается в иске.