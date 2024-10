Генпрокуратура требует взыскать с банков США порядка 34,5 млрд рублей в пользу Сбера

В поданном заместителем генпрокурора РФ иске в Арбитражный суд Московской области он требует признать право собственности Сбербанка на средства «МР Банка» — $121 172 000 в JP Morgan Chase Bank и $250 789 000 в The Bank of New York Mellon и возместить ущерб в пользу Сбербанка с находящихся в России счетов этих американских банков. «На The Bank of New York Mellon в АО КБ “Ситибанк” открыто два счета на сумму 6,255 млрд рублей, на JP Morgan Chase Bank — два счета в ООО КБ “Дж. П. Морган банк интернешнл” на 87 млрд 197 млн рублей», — отметил источник. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба Сбербанку взыскать всю сумму со счетов The Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков, — 93,452 млрд рублей.