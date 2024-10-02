Фондовые рынки Европы и Азии слабо отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке

Более заметной на конфликт между Израилем и Ираном стала реакция на сырьевых рынках — цены на нефть выросли на 2−3%. Фьючерсы на WTI поднялись на 2,9%, до $71,86 за баррель. Днем ранее цены на этот сорт также выросли на 2,4%.