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Фондовые рынки Европы и Азии слабо отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке

Биржевые индексы Азии и Европы довольно спокойно отреагировали на вчерашнее обострение ситуации на Ближнем Востоке. Британский индекс FTSE 100 к середине торговой сессии прибавил 0,05%, французский CAC 40 потерял 0,3%, немецкий DAX снизился на 0,6%, общий индекс Stoxx Europe 50 прибавил 0,02%.

Источник: AP 2023

Чуть более выраженной стала реакция азиатских рынков. Японский Nikkei 225 опустился на 2,2%, тайваньский Taiwan SE поднялся на 0,75%, австралийский ASX 200 потерял всего 0,1%, а индийский Bombay Sensex — 0,04%. Торги на биржах в КНР сегодня не проводятся из-за местных праздников.

Аналитики полагают, что сдержанную реакцию можно объяснить выжидательной позицией инвесторов в неопределенной ситуации. «Ситуация остается крайне подвижной. Любая малейшая эскалация, либо стабилизация, либо изменение риторики от Израиля или Ирана может привести к более заметной реакции рынков», — заявил Reuters аналитик мельбурнской инвесткомпании Pepperstone Крис Вестон.

Более заметной на конфликт между Израилем и Ираном стала реакция на сырьевых рынках — цены на нефть выросли на 2−3%. Фьючерсы на WTI поднялись на 2,9%, до $71,86 за баррель. Днем ранее цены на этот сорт также выросли на 2,4%.

Цены на золото после роста на 1% днем ранее сегодня опустились на 0,4%, до $2653.