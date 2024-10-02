Фондовые рынки Европы и Азии слабо отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке

Чуть более выраженной стала реакция азиатских рынков. Японский Nikkei 225 опустился на 2,2%, тайваньский Taiwan SE поднялся на 0,75%, австралийский ASX 200 потерял всего 0,1%, а индийский Bombay Sensex — 0,04%. Торги на биржах в КНР сегодня не проводятся из-за местных праздников.
Аналитики полагают, что сдержанную реакцию можно объяснить выжидательной позицией инвесторов в неопределенной ситуации. «Ситуация остается крайне подвижной. Любая малейшая эскалация, либо стабилизация, либо изменение риторики от Израиля или Ирана может привести к более заметной реакции рынков», — заявил Reuters аналитик мельбурнской инвесткомпании Pepperstone Крис Вестон.
Более заметной на конфликт между Израилем и Ираном стала реакция на сырьевых рынках — цены на нефть выросли на 2−3%. Фьючерсы на WTI поднялись на 2,9%, до $71,86 за баррель. Днем ранее цены на этот сорт также выросли на 2,4%.
Цены на золото после роста на 1% днем ранее сегодня опустились на 0,4%, до $2653.