Цена газа в Европе выросла на 3% после ракетного удара Ирана по Израилю

Ранее агентство Tasnim сообщило, что иранские ракеты ударили по газовым платформам у города Ашкелон на юго-западе Израиля. При этом в американской Chevron (один из крупнейших игроков на шельфе Израиля) сообщили ТАСС, что из-за ситуации в Израиле компания в качестве предосторожности временно остановила газовые платформы «Левиафан» и «Тамар», но оборудование и персонал не пострадали.