Цена газа в Европе выросла на 3% после ракетного удара Ирана по Израилю

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $460,6 за 1 тыс. куб. м, или €40,27 за МВт-ч (исходя из настоящего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в € за МВт-ч).
Ранее агентство Tasnim сообщило, что иранские ракеты ударили по газовым платформам у города Ашкелон на юго-западе Израиля. При этом в американской Chevron (один из крупнейших игроков на шельфе Израиля) сообщили ТАСС, что из-за ситуации в Израиле компания в качестве предосторожности временно остановила газовые платформы «Левиафан» и «Тамар», но оборудование и персонал не пострадали.