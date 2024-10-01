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Власти обяжут сервисы рассрочки раскрывать полную стоимость услуг

Правительство и Банк России разработают меры по урегулированию работы сервисов рассрочки, следует из поручения президента Владимира Путина, размещенного на сайте Кремля.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Новые меры будут направлены на защиту прав граждан при использовании финансовых сервисов рассрочки, не облагаемых платой. В частности, предполагается создание правового регулирования, предоставляющего пользователям этих услуг такие же права, как и при потребительском кредитовании.

Регулирование должно обеспечить прозрачность стоимости услуг и обязательств, а также ограничить возможность взимания платы за рассрочку лишь для организаций, регулируемых федеральным законодательством о потребительских кредитах.

Контроль за исполнением поручения доверен премьер-министру Михаилу Мишустину. Внести необходимые изменения в законодательство необходимо не позже 1 июня 2025 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».