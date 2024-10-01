Путин поручил обеспечить информирование о внесудебном банкротстве через «Госуслуги»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Социальному фонду и Минцифры РФ обеспечить информирование через портал госуслуг пенсионеров и семей с детьми, которые получают соцвыплаты, о возможностях проведения процедуры внесудебного банкроства. Об этом говорится в перечне поручение главы государства по итогам совещаний по экономическим вопросам.