Путин поручил обеспечить информирование о внесудебном банкротстве через «Госуслуги»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Социальному фонду и Минцифры РФ обеспечить информирование через портал госуслуг пенсионеров и семей с детьми, которые получают соцвыплаты, о возможностях проведения процедуры внесудебного банкроства. Об этом говорится в перечне поручение главы государства по итогам совещаний по экономическим вопросам.
«Социальному фонду России совместно с Минцифры России обеспечить информирование пенсионеров и получающих социальные выплаты семей с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства гражданина, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг”, — сказано в перечне.
Доклад по этому вопросу ожидается до 1 ноября 2024 года.