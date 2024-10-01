Новак назвал сбалансированной цену нефти в районе $80 за баррель

«Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, на протяжении всех периодов. Я уверен, что они также и восстановятся. Собственно, мы будем видеть тот баланс в цене, который удовлетворяет и производителей, и экспортеров. На сегодняшний день этот баланс, по результатам этого года и прошлого года, плюс-минус в районе $80», — сказал Новак (цитата по ТАСС).