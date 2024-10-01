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Новак назвал сбалансированной цену нефти в районе $80 за баррель

Цена нефти в районе $80 за баррель является сбалансированной, и позволяет удовлетворять запросы как потребителей, так и производителей, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Al Arabiya. В начале сентября стоимость нефти марки Brent упала ниже $70 за баррель, что стало минимальным показателем с декабря 2021 года.

Источник: РИА "Новости"

«Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, на протяжении всех периодов. Я уверен, что они также и восстановятся. Собственно, мы будем видеть тот баланс в цене, который удовлетворяет и производителей, и экспортеров. На сегодняшний день этот баланс, по результатам этого года и прошлого года, плюс-минус в районе $80», — сказал Новак (цитата по ТАСС).

Александр Новак отметил, что на формирование стоимости нефти влияет ряд факторов, касающихся в том числе баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления, повышения ставок центробанками разных стран. Он подтвердил, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке тоже оказывает влияние на цены, но сильно колебаться они не будут.

«Мы зачастую видим, что эта геополитика, если в какой-то момент резко влияет, потом она закладывается в базу инвесторами, в базу участниками рынка, и, в принципе, волатильности мы дальше не наблюдаем», — сказал Александр Новак и добавил, что «фактор Ближнего Востока давно уже сидит в цене».

На торгах утром 30 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $73,10 за баррель, увеличившись на 1,56%. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,36%, до $69,11 за баррель.