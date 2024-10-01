Нефть игнорирует геополитику

Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, однако нефть на это пока не реагирует — однако это не означает, что в перспективе нескольких дней такой реакции не последует, рынок может взвешивать потенциальные риски.
Худший сценарий — закрытие Ираном Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти. Два других узких места в регионе — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Реакция Ирана на действия Израиля пока была довольно сдержанной.
Другие события, которые могут повлиять на рынок сегодня — публикация индексов PMI США, данные о запасах нефти от API.
Новостной фон
∙ Израиль начал наземное вторжение в Ливан.
∙ Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал ООН одобрить применение силы против Израиля.
∙ На прошлой неделе морской экспорт нефти из России достиг максимального значения за последние три месяца — сообщает Bloomberg в своем еженедельном обзоре. Причина — возобновление работы главного терминала порта Козьмино. Россия с конца мая, в рамках договоренностей ОПЕК+, концентрируется на сокращении добычи, а не экспорта. Несмотря на рост объемов поставки, цены в портах снижались. Исключением стала премиальная нефть ВСТО — она даже торговалась с премией к Brent.
∙ Саудовская Аравия снизила прогнозы экономического роста и ожидает более глубокий дефицит бюджета, чем предполагалось ранее.
∙ Экспорт нефтепродуктов из Индии резко вырос — до самого высокого значения с марта 2022 года. Причина — европейские НПЗ сократили переработку из-за техобслуживания и низкой маржи.
∙ Уже сегодня власти Ливии могут отдать приказ о возобновлении добычи в стране. Парламент Восточной Ливии вчера одобрил кандидатуру нового главы центрального банка.
∙ Бывший руководитель нефтетрейдинговой компании Gunvor Oil предстанет перед швейцарским судом по делу о взятках в Конго.
∙ Федеральная торговая комиссия США разрешила Chevron приобрести Hess Corp за $53 млрд. Против сделки выступает Exxon Mobil, у которой еще есть возможность оспорить решение. Суть спора — активы Hess, а Гайане.
Фьючерсы на природный газ пока не могут пройти нисходящее сопротивление. На дневном графике наблюдается перекупленность актива по RSI. Возможен переход к коррекции.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».