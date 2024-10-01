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Нефть игнорирует геополитику

Нефть марки Brent, вероятно, стремится протестировать на прочность минимум прошлого месяца — сегодня котировки теряют порядка 2% и торгуются ниже $70 за баррель. Об этом рассказывает Финансам Mail Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, однако нефть на это пока не реагирует — однако это не означает, что в перспективе нескольких дней такой реакции не последует, рынок может взвешивать потенциальные риски.

Худший сценарий — закрытие Ираном Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти. Два других узких места в регионе — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Реакция Ирана на действия Израиля пока была довольно сдержанной.

Другие события, которые могут повлиять на рынок сегодня — публикация индексов PMI США, данные о запасах нефти от API.

Новостной фон

∙ Израиль начал наземное вторжение в Ливан.

∙ Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал ООН одобрить применение силы против Израиля.

∙ На прошлой неделе морской экспорт нефти из России достиг максимального значения за последние три месяца — сообщает Bloomberg в своем еженедельном обзоре. Причина — возобновление работы главного терминала порта Козьмино. Россия с конца мая, в рамках договоренностей ОПЕК+, концентрируется на сокращении добычи, а не экспорта. Несмотря на рост объемов поставки, цены в портах снижались. Исключением стала премиальная нефть ВСТО — она даже торговалась с премией к Brent.

∙ Саудовская Аравия снизила прогнозы экономического роста и ожидает более глубокий дефицит бюджета, чем предполагалось ранее.

∙ Экспорт нефтепродуктов из Индии резко вырос — до самого высокого значения с марта 2022 года. Причина — европейские НПЗ сократили переработку из-за техобслуживания и низкой маржи.

∙ Уже сегодня власти Ливии могут отдать приказ о возобновлении добычи в стране. Парламент Восточной Ливии вчера одобрил кандидатуру нового главы центрального банка.

∙ Бывший руководитель нефтетрейдинговой компании Gunvor Oil предстанет перед швейцарским судом по делу о взятках в Конго.

∙ Федеральная торговая комиссия США разрешила Chevron приобрести Hess Corp за $53 млрд. Против сделки выступает Exxon Mobil, у которой еще есть возможность оспорить решение. Суть спора — активы Hess, а Гайане.

Фьючерсы на природный газ пока не могут пройти нисходящее сопротивление. На дневном графике наблюдается перекупленность актива по RSI. Возможен переход к коррекции.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».