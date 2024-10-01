Малые банки сокращают выдачи автокредитов

«Коммерсант» обнародовал данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за июль 2024 года. Согласно информации, 44,1% автокредитного портфеля на конец месяца сосредоточено в крупнейших банковских группах, включая «Сбер», ВТБ, Альфа-банк и Т-банк.
Доля крупных банков, среди которых Совкомбанк, Почта-банк, МТС-банк и другие, составляет 19% и не меняется уже полтора года. На долю малых и средних банков приходится 36,7% автокредитов. Важно отметить, что их доля в автокредитовании значительно сократилась с 2022 года: к началу 2022 она превышала 50%. В то же время доля крупнейших банковских групп выросла на 5,5 п.п. с начала этого года и на 15,4 п.п. с начала 2022 года.
Рынок автокредитования уже несколько кварталов держится на уровне исторических максимумов. Как сообщает Frank RG, в июле было выдано 162,8 тыс. автокредитов на общую сумму 239,1 млрд рублей, а в августе — 152,4 тыс. кредитов на 221,2 млрд рублей. Участники рынка отмечают продолжение роста доли крупнейших банков в августе и сентябре.
По словам Ильи Долгих, руководителя направления по работе с автопроизводителями в Альфа-банке, увеличение доли крупных банков связано с расширением числа совместных программ с автопроизводителями и развитием постзалоговых автокредитов.
Наталия Богомолова, директор рейтингов финансовых институтов НРА, добавляет, что для участия в программе автокредитования с господдержкой на приобретение новых отечественных автомобилей банки должны соответствовать строгим требованиям, что ограничивает список участников. Между тем, средние и мелкие банки, чаще специализирующиеся на продаже автомобилей с пробегом, также сталкиваются с сокращением этого сегмента рынка.
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