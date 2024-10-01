Малые банки сокращают выдачи автокредитов

Доля крупных банков, среди которых Совкомбанк, Почта-банк, МТС-банк и другие, составляет 19% и не меняется уже полтора года. На долю малых и средних банков приходится 36,7% автокредитов. Важно отметить, что их доля в автокредитовании значительно сократилась с 2022 года: к началу 2022 она превышала 50%. В то же время доля крупнейших банковских групп выросла на 5,5 п.п. с начала этого года и на 15,4 п.п. с начала 2022 года.