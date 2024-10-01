Каким будет курс рубля 2 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль начал вторник натиском на юань на Мосбирже, продавив в моменте китайскую валюту к 13,1, но вскоре начал сдавать позиции. К доллару, по индикаторам срочного рынка, также продолжило развиваться ослабление. ЦБ повысил официальный курс рубля к доллару на завтра до 93,35. С окончанием налогового периода рубль теряет локальную поддержку. Курсовая динамика рубля продолжает зависеть прежде всего от экспортно-импортной компоненты. Жесткий курс ДКП и нормы возврата выручки для экспортеров сдерживают рублевое ослабление. С учетом всех факторов в ближайшее время ожидаем ослабления рубля с целями 13,3 за юань и 93,5 за доллар.