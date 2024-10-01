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Каким будет курс рубля 2 октября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи во вторник снижался, бенчмарк эпизодически погружался под 2800 п., отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Спад цен на нефть в течение дня усилился, при этом попытки рубля укрепляться не увенчались успехом — юань подошел к 13,3. На представителей финсектора оказали давление сообщения о том, что в Госдуму готовится внесение законопроекта о налоге на сверхприбыль банков.

На мировых площадках было относительно спокойно. Китайские площадки отправились на длинные каникулы в связи с национальными праздниками. Накануне глава ФРС Джером Пауэлл озвучил свою оценку состояния экономики США. Он отметил, что она находится в хорошей форме, а инфляция, похоже, замедляется. При сохранении такой динамики вероятно еще два понижения ставки на 25 базисных пункта (б.п.) до конца года.

Росстат представит в среду оценку ВВП за август. Из событий середины недели отметим заседание мониторингового комитета ОПЕК. Альянс может принять решение о повышении добычи в декабре. В США выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в сентябре.

На российском рынке завтра ожидаем боковой динамики в пределах 2775−2875 п. по индексу Мосбиржи.

Рубль начал вторник натиском на юань на Мосбирже, продавив в моменте китайскую валюту к 13,1, но вскоре начал сдавать позиции. К доллару, по индикаторам срочного рынка, также продолжило развиваться ослабление. ЦБ повысил официальный курс рубля к доллару на завтра до 93,35. С окончанием налогового периода рубль теряет локальную поддержку. Курсовая динамика рубля продолжает зависеть прежде всего от экспортно-импортной компоненты. Жесткий курс ДКП и нормы возврата выручки для экспортеров сдерживают рублевое ослабление. С учетом всех факторов в ближайшее время ожидаем ослабления рубля с целями 13,3 за юань и 93,5 за доллар.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».