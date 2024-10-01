Каким будет курс рубля 2 октября 2024: прогноз эксперта

Спад цен на нефть в течение дня усилился, при этом попытки рубля укрепляться не увенчались успехом — юань подошел к 13,3. На представителей финсектора оказали давление сообщения о том, что в Госдуму готовится внесение законопроекта о налоге на сверхприбыль банков.
На мировых площадках было относительно спокойно. Китайские площадки отправились на длинные каникулы в связи с национальными праздниками. Накануне глава ФРС Джером Пауэлл озвучил свою оценку состояния экономики США. Он отметил, что она находится в хорошей форме, а инфляция, похоже, замедляется. При сохранении такой динамики вероятно еще два понижения ставки на 25 базисных пункта (б.п.) до конца года.
На российском рынке завтра ожидаем боковой динамики в пределах 2775−2875 п. по индексу Мосбиржи.
Рубль начал вторник натиском на юань на Мосбирже, продавив в моменте китайскую валюту к 13,1, но вскоре начал сдавать позиции. К доллару, по индикаторам срочного рынка, также продолжило развиваться ослабление. ЦБ повысил официальный курс рубля к доллару на завтра до 93,35. С окончанием налогового периода рубль теряет локальную поддержку. Курсовая динамика рубля продолжает зависеть прежде всего от экспортно-импортной компоненты. Жесткий курс ДКП и нормы возврата выручки для экспортеров сдерживают рублевое ослабление. С учетом всех факторов в ближайшее время ожидаем ослабления рубля с целями 13,3 за юань и 93,5 за доллар.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».