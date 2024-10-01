Какие законы о недвижимости и ЖКХ вступают в силу в России с 1 октября 2024 года

Кроме того, с этой даты сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подавать заявления на получение жилья через единый портал госуслуг. Это касается как изменения сроков найма специализированного жилья, так и получения выплат на покупку жилья или погашение ипотеки. В последнем случае выбор жилья будет осуществляться сиротами самостоятельно.