Какие законы о недвижимости и ЖКХ вступают в силу в России с 1 октября 2024 года

С 1 октября 2024 года в России начинают действовать важные изменения в законодательстве касательно недвижимости и ЖКХ.
Федеральная налоговая служба объявила о начале применения нового порядка оформления и представления данных о зарегистрированном недвижимом имуществе и связанных с ним сделках. Нововведения касаются технических аспектов и корректировки форм документов для межведомственного взаимодействия ФНС и Росреестра.
Кроме того, с этой даты сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подавать заявления на получение жилья через единый портал госуслуг. Это касается как изменения сроков найма специализированного жилья, так и получения выплат на покупку жилья или погашение ипотеки. В последнем случае выбор жилья будет осуществляться сиротами самостоятельно.
В сфере жилищно-коммунальных услуг вводят новые требования к наличным платежам. Принимать их теперь могут лишь операторы, внесенные в реестр Центробанка. Изменения распространяются на платежных агентов, включая информационно-расчетные центры и управляющие организации.
Также вступает в силу закон, освобождающий многие управляющие компании, ТСЖ и ЖСК от НДС на операции, связанные с оплатой услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Нововведение затронет тех, кто сотрудничает с региональными операторами, признанными монополистами в этой сфере.
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