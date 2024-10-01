IPO «Аренадата», индекс Мосбиржи, акции «Газпрома»: дайджест инвестора

Вместе с тем в приложении № 2 к пояснительной записке указано, что снижение нефтегазовых доходов за счет планируемого изменения законодательства в части НДПИ на газ составит ₽550 млрд в 2025 году и ₽50 млрд в 2026 году. В сумме это составляет ₽600 млрд. «Это больше, чем ожидалось, и представляет полное устранение последнего года дополнительного НДПИ в размере ₽600 млрд, который “Газпром” должен был платить с 2023 по 2025 годы», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».