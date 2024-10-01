IPO «Аренадата», индекс Мосбиржи, акции «Газпрома»: дайджест инвестора

IPO «Аренадата».
Во вторник, 1 октября, стартуют торги акциями разработчика систем управления и обработки данных «Аренадата». Сбор заявок на участие в первичном размещении проходил с 24 по 30 сентября.
Московская биржа с 1 октября включила акции компании во второй уровень списка ценных бумаг, доступных к торгам. Акции «Аренадата» будут торговаться на бирже под тикером DATA.
Ранее компания объявила диапазон размещения акций на уровне от ₽85 до ₽95 за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽17 млрд до ₽19 млрд. В рамках IPO будет предложено 28 млн акций, включая бумаги, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах.
Компания сообщала, что после выхода на биржу доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
Источники «РБК Инвестиций» на рынке, осведомленные о ходе сделки, сообщили, что книга заявок была подписана по верхней границе уже в первый день. «Коммерсантъ» в понедельник написал со ссылкой на источники, что к 29 сентября книга заявок была переподписана в три-четыре раза по верхней границе.
Акции «Газпрома» выросли на 2,63% в понедельник и на пике достигли ₽144,2 за бумагу. Это максимальный уровень с мая 2024 года.
Резкий рост котировок газового гиганта произошел после публикации параметров проекта бюджета на ближайшие три года, где прогнозируется снижение нефтегазовых доходов бюджета России в 2025 году из-за внесения изменений в законодательство.
«Падение нефтегазовых доходов в 2025 году относительно 2024 года в основном связано с изменением законодательства в части НДПИ на газ», — говорится в пояснительной записке.
Поступление от НДПИ на газ в 2025 году, согласно документу, сократится примерно на ₽440 млрд по сравнению с 2024 годом. Поступления нефтегазовых доходов бюджет в 2024 году составит ₽1,448 трлн, в 2025 году — ₽1,008 трлн. В общей сложности в следующем году нефтегазовые доходы, как ожидается, сократятся на ₽373 млрд по сравнению с 2024 годом.
Вместе с тем в приложении № 2 к пояснительной записке указано, что снижение нефтегазовых доходов за счет планируемого изменения законодательства в части НДПИ на газ составит ₽550 млрд в 2025 году и ₽50 млрд в 2026 году. В сумме это составляет ₽600 млрд. «Это больше, чем ожидалось, и представляет полное устранение последнего года дополнительного НДПИ в размере ₽600 млрд, который “Газпром” должен был платить с 2023 по 2025 годы», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».
Отмена дополнительного НДПИ и рост индексации тарифов в 2025 году позитивны не только для акций, но также для рублевых и валютных облигаций «Газпрома», — считают аналитики «Альфа-Инвестиций».
Они приведут к улучшению финансовых показателей компании и снизят кредитные риски, пояснили эксперты. Кроме того, убыток, полученный «Газпромом» по итогам 2023 года, составляет ₽629 млрд и сопоставим с размером дополнительного НДПИ. Учитывая улучшение финансовых показателей компании по итогам первого полугодия 2024 года, растет вероятность, что «Газпром» в будущем сможет быстрее вернуться к распределению дивидендов, предположили в «Альфа-Инвестициях».
государство закладывает дивиденды от госкомпаний в 2025 году на уровне ₽786,4 млрд против ₽755,8 млрд в 2024 году). А это значит, что значимых дивидендов от «Газпрома» в следующем году пока не планируется, сделали вывод эксперты.
После резкого взлета на новостях акции «Газпрома» развернулись и к окончанию торгов ушли в минус. По итогам днябумаги подешевели на 1,64%, до ₽138,19 за бумагу.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил, что вчерашняя локальная коррекция с майской вершины была лишь фиксацией прибыли по факту. Между тем планы по снижению НДПИ на газ весомы и позитивны для стоимости бизнеса «Газпрома» в будущем, считает эксперт.
Индекс Мосбиржи 30 сентября по итогам основной торговой сессии снизился на 0,03%, до 2857,56 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся ниже — на отметке 2829,02 пункта, потеряв 1,03%. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%, до 965,64 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 30 сентября показали расписки «Русагро» (+2,2%), акции МКБ (+1,58%), расписки X5 Group (+0,65%), акции «Интер РАО» (+0,22%) и «Сегежи» (+0,2%).
Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов, 30 сентября рынок акций демонстрировал минимальную волатильность, так как внимание инвесторов было направлено на проект бюджета России на 2025 год.
Всего с начала сентября индекс Мосбиржи прибавил 7,8%, приближаясь к пикам августа. По словам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, бенчмарк по ходу месяца сформировал новый восходящий тренд.
«В российских акциях в начале осени произошел разворот, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% и сохранение жесткого тона регулятора. Покупки в акциях обеспечивались как техническими факторами, так и надеждами на скорое завершение цикла монетарного ужесточения в РФ», — говорит Елена Кожухова.
По мнению аналитиков «Альфа-Инвестиций», растущий импульс, который развивался последний три недели, ослаб и индекс Мосбиржи уходит в боковик, оставаясь в узком диапазоне около отметки 2850 пунктов.
Игнат Иванов считает, что бычьи настроения на рынке угасли после того, как бенчмарк приблизился к отметке 2900 пунктов. По мнению аналитика, индекс Мосбиржи все еще не выглядит перекупленным, поэтому, скорее всего, что на ближайших сессиях снова попытается пробить этот уровень. В качестве поддержки, по его словам, остается отметка 2730 пунктов.
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽92,35, продать — по ₽91,8;
Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить доллары можно по ₽92,59, продать — по ₽90,01.
Самые дешевые евро:
Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽102,7, продать — по ₽102,2;
Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить евро можно по ₽102,89, продать — по ₽100,01.
Самые дешевые юани:
Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽13,86, продать — по ₽13,71;
Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,9, продать — по ₽13,6.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана по итогу торгов 30 сентября.
Банк Авангард. Дивиденды на каждую акцию — ₽34,7. Дата выплаты — 16 октября. Доходность — 4,28%
«Аренадата». Старт торгов акциями на Мосбирже после IPO — 16:00 мск.
Россия: старт торгов на срочном рынке Мосбиржи вечными фьючерсами на акции Сбербанка и «Газпрома».
Россия: индекс производственной активности PMI в сентябре — 9:00 мск.
Китай: биржи закрыты, с 1 по 7 октября страна празднует День образования КНР.
Гонконг: биржа закрыта.
Германия: индекс деловой активности в промышленности в сентябре — 10:30 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в сентябре — 11:00 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен в сентябре — 12:00 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности Markit в сентябре — 16:45 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности ISM в сентябре — 17:00 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2857,56 (-0,03%).
Индекс РТС: 965,64 (-0,58%).
S&P 500: 5762,50 (+0,42%).
Dow Jones Industrial Average: 42 330,15 (+0,04).
NASDAQ Composite: 18 189,17 (+0,38%).