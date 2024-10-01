International Banker: мировому банковскому сектору предрекли дестабилизацию

Чтобы установить причинно-следственную связь между геополитическим риском и CDS-спредами, авторы, применив метод разности разностей, рассмотрели два значимых события: присоединение Россией Крыма в 2014 году и террористические атаки в Париже в 2015 году. Эти события считаются внешними шоками, что делает возможной оценку их влияния на CDS-спреды как системно значимых организаций, так и тех, кто в этот список не входит. Анализ подтвердил, что после упомянутых геополитических потрясений системно значимые организации демонстрируют более низкие CDS-спреды по сравнению с незначимыми.