International Banker: мировому банковскому сектору предрекли дестабилизацию

В Докладе о глобальной финансовой стабильности (Global Financial Stability Report) за 2023 год Международный валютный фонд подчеркивает значительную эскалацию геополитической напряженности, в частности, из-за ухудшения отношений между США и Китаем и российско-украинского конфликта. Эта напряженность особенно повлияла на трансграничные инвестиционные портфели и распределение банковских кредитов, причем двустороннее трансграничное распределение портфельных инвестиций и банковских требований между США и Китаем сократилось на 15%, говорится в статье в International Banker.
Они могут спровоцировать внезапный разворот трансграничного кредитования и инвестиций, что приведет к финансовой фрагментации, повышению рисков пролонгации долга и более высоким расходам на финансирование для банков, особенно тех, которые в значительной степени зависят от оптового финансирования.
Кроме того, возросшая неопределенность может расширить спреды по суверенным облигациям и кредитам, что приведет к снижению стоимости активов банков и увеличению их расходов на финансирование. Финансовая фрагментация, усилившаяся из-за геополитической напряженности, создает существенные риски для финансовой устойчивости, и, соответственно, для банков.
Важнейшим индикатором риска дефолта служит кредитный дефолтный своп (CDS), указывающий на степень кредитоспособности банков. Спреды CDS — это своего рода стоимость страхования от потенциальных убытков при дефолте кредитных организаций. По мере геоплитической эскалации банки сталкиваются с повышенными кредитными рисками, что приводит к более высоким CDS-спредам.
В анализе, проведенном группой ученых, доказывается, что геополитические риски оказывают ощутимое влияние на риски дефолта финансовых учреждений, причем последствия для системно значимых финансовых учреждений и организаций, у которых нет такого статуса, различны.
Эта связь статистически значима при уровне достоверности 1%.
Напротив, анализ финансовых организаций, не относящихся к системно значимым, показывает, что рост геополитического риска вызывает увеличение риска дефолта, о чем свидетельствует высокий положительный коэффициент геополитического риска.
Это подчеркивает восприятие рынком системно значимых финансовых учреждений как «слишком больших, чтобы обанкротиться», и предполагает неявную государственную гарантию, которая сокращает риски дефолта.
Принцип «слишком большой, чтобы обанкротиться» гласит, что крах системно значимого финансового учреждения будет иметь серьезные последствия для мировой финансовой системы. Следовательно, ожидается, что правительства вмешаются, чтобы предотвратить катастрофу, либо посредством прямого финансирования организации, либо, например, через чрезвычайные фонды поддержания ликвидности.
Чтобы установить причинно-следственную связь между геополитическим риском и CDS-спредами, авторы, применив метод разности разностей, рассмотрели два значимых события: присоединение Россией Крыма в 2014 году и террористические атаки в Париже в 2015 году. Эти события считаются внешними шоками, что делает возможной оценку их влияния на CDS-спреды как системно значимых организаций, так и тех, кто в этот список не входит. Анализ подтвердил, что после упомянутых геополитических потрясений системно значимые организации демонстрируют более низкие CDS-спреды по сравнению с незначимыми.
Чтобы убедиться в надежности выводов, авторы провели дополнительные тесты с использованием альтернативных показателей риска дефолта, таких как метрики вероятности дефолта (PD) за 1 и 5 лет. Таким образом, они подтвердили основные выводы.
Результаты исследования, по мнению авторов, имеют важные последствия для политиков. Различное воздействие геополитического риска на разные финансовые учреждения подчеркивает необходимость решить вопрос с моральным риском, связанный с принципом «слишком большой, чтобы обанкротиться».
Потенциальная проблема возникает, если политики испытывают ложное чувство безопасности, когда CDS-спреды для системно значимых учреждений снижаются на фоне растущего геополитического риска. Такая самоуспокоенность может привести к запоздалому вмешательству, напоминающему медленную реакцию правительства на крах Lehman Brothers во время мирового финансового кризиса 2008 года.
В заключении авторы призывают к осторожности при использовании CDS-спредов в качестве единственного индикатора риска дефолта.
Авторы исследования: Саймон Коттрелл — преподаватель финансов и координатор программ по финансам в Школе бизнеса Университета Южной Австралии; Фархан Имтиаз — внештатный преподаватель Школы бизнеса Университета Южной Австралии и доцент Даккского университета (Бангладеш); Чандрасекар Кришнамурти — профессор финансов в Университете Южной Австралии; Хао Чжоу — преподаватель финансов в бакалавриате и аспирантуре.
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