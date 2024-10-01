Цены на нефть взлетели на 5% на фоне ударов Ирана по Израилю

Нефтяные котировки резко выросли на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE выросли на 5,01% и поднялись до $75,29 за баррель по состоянию на 20:09 мск.
Цены на нефть подскочили после сообщений о том, что Иран готовится нанести ракетный удар по Израилю, пишет Reuters. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после недель интенсивных израильских авиаударов по Ливану вызвала опасения по поводу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты как Иран, так и США, сообщило агентство.
Во вторник, 1 октября, армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. Из Ирана в направлении Израиля было выпущено около 500 ракет.
Эскалация конфликта увеличивает вероятность перебоев с поставками нефти в регионе, в котором добывается треть мировой нефти, сообщил Bloomberg. Добыча Ирана выросла до шестилетнего максимума в 3,37 млн баррелей в день в августе, и немного снизилась в сентябре. Согласно данным агентства, в прошлом году страна была девятым по величине производителем нефти в мире.
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