Цены на нефть взлетели на 5% на фоне ударов Ирана по Израилю

Цены на нефть подскочили после сообщений о том, что Иран готовится нанести ракетный удар по Израилю, пишет Reuters. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после недель интенсивных израильских авиаударов по Ливану вызвала опасения по поводу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты как Иран, так и США, сообщило агентство.