Цены на нефть выросли на 3% на сообщениях о подготовке Ираном удара по Израилю

Мировые цены на нефть выросли на 3% на сообщениях о том, что Иран готовит ракетный удар по Израилю, пишет Reuters.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE выросли почти до $74, свидетельствуют данные торговой площадки. На 17:26 мск они торгуются по $73,6 (+2,65%). Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени подорожали до $70,29 (+3,11%).
У США есть основания полагать, что Иран готовится в ближайшее время нанести удар баллистическими ракетами по Израилю, сообщают Reuters, CNN и другие американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Вашингтон намерен защищать Израиль от удара. «Прямое военное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана», — предупредили в Белом доме. В иранской миссии при ООН не ответили на запрос.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью более чем 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В Армии Израиля тогда заявили, что перехватили 99% целей, в воздушное пространство страны проникло лишь небольшое количество баллистических ракет.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября нанесла массированный авиаудар по южному пригороду Бейрута, в результате которого был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Вместе с ним были ликвидированы командующий южного фронта «Хезболлы» Али Карчи (Ali Karki) и другие военачальники, заявили в ЦАХАЛ. Иранское агентство Mehr писало о гибели в бомбардировке бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорошана. Позже его смерть подтвердил МИД Ирана. Жертвами удара 27 сентября стали по меньшей мере 11 мирных жителей, 108 человек получили ранения, писала Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.
Российский МИД осудил убийство Насраллы. «Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», — заявило ведомство.
1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции против «Хезболлы» в Ливане. Речь идет об ограниченных целенаправленных рейдах в ливанских деревнях недалеко от границы. «Мы не идем в Бейрут. Мы не идем в города на юге Ливана. Мы сосредоточимся на деревнях рядом с нашей границей», — заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Израильские официальные лица заверили, что «долговременной оккупации» Ливана не будет, но отказались назвать сроки операции.
Израиль также продолжает обстрелы Бейрута, во вторник израильские военные нанесли удары по южным пригородам ливанской столицы и южному въезду в город, сообщили Reuters два источника в силах безопасности. В ЦАХАЛ сообщили о запущенных по территории Израиля из Ливана снарядах. В свою очередь «Хезболла» заявила, что выпустила ракеты по военным постам на окраине Тель-Авива.