Цены на нефть выросли на 3% на сообщениях о подготовке Ираном удара по Израилю

1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции против «Хезболлы» в Ливане. Речь идет об ограниченных целенаправленных рейдах в ливанских деревнях недалеко от границы. «Мы не идем в Бейрут. Мы не идем в города на юге Ливана. Мы сосредоточимся на деревнях рядом с нашей границей», — заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Израильские официальные лица заверили, что «долговременной оккупации» Ливана не будет, но отказались назвать сроки операции.